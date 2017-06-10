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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Terör iftarlara engel değil

10 Haziran 2017, Cumartesi
Ramazan çadırı organizatörlerinden Tabetha Bhatti, iftarların bütün inanç ve ırklar için güvenli olması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederken, “Bu yıl gerçekleşen trajedilerin ardından toplumun birleşmesi gerekiyor. Bu yüzden tekrar bir araya geldik” dedi.

Londra’da 3 ay içinde 3 saldırı gerçekleşmesi üzerine Müslüman hayırseverlerin yıllardır düzenlediği halka açık iftar programı güvenlik endişesi taşıyor. Organizatörler sosyal medya üzerinden paylaştıkları gönderide, “Milletimizin birbirine bağlılığını ve dayanışmayı savunuyoruz. Bunun engellenmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

2011’de Londra Üniversite öğrencileri tarafından kurulan Halka Açık İftar kampanyası, Ramazan ayında 40 binden fazla konuk ağırlıyor. Katılımcılar Londra’daki parklardan birinde büyük bir çadır altında günün yorgunluğunu atıyor. İftara katılanlar aynı zamanda yemeğin yanında dini konuşmaları dinliyor.

‘Toplumun birleşmesi gerekiyor’

Bu yıl da binden fazla gönüllü çalışanıyla beraber Malet Caddesi Bahçelerinde gerçekleşen iftarlar için organizatörlerden Tabetha Bhatti faaliyette çalışan elemanların güvenliği için endişelendiklerini bildirdi. Bhatti, iş bitiminde kadın görevlilerinin küçük gruplar halinde gitmelerini de tavsiye etti. Son zamanlardaki artan terör saldırılarından sonra Müslümanlara karşı taciz ve nefret suçlarının arttığını söyleyen Birleşik Krallık merkezli Mama Vakfı, Manchester saldırısından sonra Müslümanlara karşı çok fazla bildiri aldığını söyledi. İftar için yiyecek dağıtmanın terör saldırılarından etkilenmediğini söyleyen Bhatti, Müslüman olmayan konukların da önceden olduğu gibi açık iftarlara katıldığını belirtti. Organizasyonun bütün inanç ve ırklar için güvenli bir alan olması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Bhatti, “Bu yıl gerçekleşen trajedilerin ardından toplumun birleşmesi gerekiyor. Bu yüzden tekrar bir araya geldik” dedi.

HABER: FATİH ASLANTÜRK

 

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