Türkiye genelinde Ramazan Bayramı sevinci...

Ramazan Bayramı'nın ilk günü vatandaşlar bayram namazında camilere akın ederek, birbirleriyle bayramlaştı.

Dünya genelinde Ramazan Bayramı coşkusu yaşanıyor...

Ramazan Bayramı dolayısıyla Edirne'deki vatandaşlar, Mimar Sinan'ın ustalık eseri tarihi Selimiye Camisi'ne akın etti.

Bayram namazı öncesinde vatandaşlar, Selimiye Camisi ile kent merkezindeki selatin camilerinden Eski ve Üç Şerefeli camileri doldurdu.

Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, ramazan ayının faziletleri hakkında vaaz verdi. Selimiye Camisi'nde kılınan bayram namazın ardından okunan hutbe ve yapılan dua sonrası vatandaşlar bayramlaştı.

Edirne Valisi Günay Özdemir, vatandaşların bayramını kutladı.

Cami çıkışında vatandaşlara hurma ikram edildi.

İstanbul'da bayram namazı

Fatih, Süleymaniye, Sultanahmet, Yavuz Selim ve Mihrimah Sultan camilerinde Ramazan Bayramı namazını kılan vatandaşlara kahvaltı ve çorba ikram edildi.

Fatih Belediyesi'nce, bayram namazı sonrasında Fatih Camisi'nde 2 bine yakın kişiye kahvaltı paketi dağıtıldı.

İkramları alanların bir kısmı cami avlusunda kurulan masalara otururken, bazıları da kahvaltı paketlerini alarak evlerine gitmek üzere camiden ayrıldı.

Süleymaniye, Sultanahmet, Yavuz Selim ve Mihrimah Sultan Camilerinde ise yaklaşık 10 bin vatandaşa çorba ikram edildi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ikramların kısa sürede tükendiği görüldü.

Sakarya

Sakarya'da Tarihi Orhan Gazi Camisi'ni dolduran vatandaşlar, bayram namazını hep birlikte kıldı.

Namaz sonunda ellerini semaya açan vatandaşlar, bol bol dua etti.

Vatandaşlar, okunan duaların ardından camide bayramlaştı.

Bartın

Bartın'da da vatandaşlar, bayram namazını kılmak için Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, Yukarı Halil Bey, İmam Hatip, Esentepe ve Aşağı camileri başta olmak üzere şehirdeki camilere gitti.

Şadırvan Camisi'nde, İl Müftüsü Mahmut Gündüz tarafından verilen vaazda, birlik ve beraberlik mesajları verildi, bayram ziyaretleri ve dargınlıkların son bulmasının önemi vurgulandı.

Çocukların da ilgi gösterdiği bayram namazı sonrasında vatandaşlar bayramlaştı.

Düzce

Düzce'de de Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

Sabahın erken saatlerinde vatandaşlar başta Merkez ve Cedidiye olmak üzere kentteki camilere akın etti.

Hep birlikte bayram namazı kılan vatandaşlar daha sonra bayramlaştı.

Karabük

Karabük'te, vatandaşlar başta Ulu Cami başta olmak üzere şehirdeki camilere akın etti.

İl Müftüsü Yılmaz Yılmaztürk tarafından verilen vaazda, topluma birlik, beraberlik ve sevgi mesajları aktarıldı, akraba ziyaretleri yapılması, düşkünlere sahip çıkılması, dargınlıkların giderilmesi istendi.

Safranbolu ilçesinde de özellikle tarihi camiler tercih edildi.

Kazdağlıoğlı, İzzet Mehmet Paşa ve Lütfiye camilerinde namazını kılan vatandaşlar, daha sonra camide bayramlaştı.

Bursa

Bayram namazı öncesinde vatandaşlar, Ulu Cami, Emir Sultan Camisi, Murat Hüdaverdigar ve Yeşil Cami gibi tarihi camiler ile açılıp kapanan kubbeye sahip Safa Camisi başta olmak üzere kentteki camileri doldurdu.

Camilere sığmayan vatandaşların bir kısmı bayram namazını dışarıda kıldı. Namaz sonrası yapılan duanın ardından vatandaşlar birbiriyle bayramlaştı.

Eskişehir

Eskişehir'de Reşadiye Camisi başta olmak üzere kentteki diğer camiler sabahın ilk dakikalarından itibaren bayram namazını kılmak isteyenler doldu taştı. Cemaat, bayram namazını kıldıktan sonra okunan hutbe ve duanın ardından birbiriyle bayramlaştı.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak da bayram namazını Çarşı Camisi'nde kıldı.

Kütahya

Kütahya'da da bayram namazı nedeniyle çok sayıda kişi kentin tarihi camilerinden Ulu Cami'yi doldurdu.

Burada vaaz dinleyip dua eden ve bayram namazını kılan vatandaşlar daha sonra birbirleriyle bayramlaştı. Vali Ahmet Hamdi Nayir, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve diğer protokol üyeleri vatandaşlarla bayramlaştı.

Cami çıkışında vatandaşlara Kütahya Belediyesince simit ve çay ikram edildi.

Bilecik

Bilecik'te Şerif Paşa Camisi'nde namaz kılınmasının ardından İl Müftüsü Necati Akkuş bayram hutbesini okudu. Namaz sonrası İl Müftüsü Akkuş ve vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı. Cami çıkışında lokum ve gül suyu ikram edildi.

Çanakkale

Çanakkale'de il merkezindeki Necippaşa, Şehitler ve Anafartalar camilerine gelen çok sayıda vatandaş namaz öncesi birbirlerinin bayramlarını tebrik etti.

Bayram namazlarını kılanlara çıkışta şeker ve çikolata ikram edildi.

Balıkesir

Balıkesir'de tarihi Zağnos Paşa ve Eski (Yıldırım) camisine çocuklarıyla bayram namazı için gelen vatandaşlar öncelikle vaaz dinledi ve ardından dua etti.

Kılınan namazın ardından Balıkesirlilere cami çıkışı gül suyu ve lokum ikram edildi.

Yalova

Yalova'da Merkez Camisi başta olmak üzere kentteki camiler doldu, taştı.

Büyük küçük her yaştan vatandaş bayram namazını kılıp dua etti. Camilerdeki doluluk nedeniyle birçok vatandaş cami avlularına serdikleri hasırların üstünde namaz kıldı.