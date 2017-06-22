Takvim...

Mühürler âşikar güneşte zerrelerde, Her şey Senin eserin, hem Sana eder secde, Yirmi yedinci güne, birlikte çıktık yola, Bizlere yoldaş oldun, devam ettik kol kola. İhsan Yıldırım *** Yarab, Nur’dan hisse alanlardan et, Kadir Gecesi’ni bulanlardan et, YİRMİ YEDİSİNE kavuştuk bugün, İhya edip, ihya olanlardan et. Abdil Yıldırım *** SÖZLER'DEN İLHAMLAR YİRMİ YEDİNCİ SÖZ İçtihadın kapısı gerçi açıktır, ama; Bugün içtihad yapmak zarar verir İslâm'a!. Îmanı kavî olan kurtulur bu zamanda; Farzları eda edip, yanaşmazsa harama!.. Mikail Yaprak *** ŞİİR Gök gürlüyor, şimşek çakar göz bakar Kesilmedi, kesilmez hiç ümidim Ateşler düştüğü yerleri yakar Kesilmedi, kesilmez hiç ümidim Adalet yerini bulur, bulacak Zalimler dersini alır, alacak Hüzünlerim Cennetlere dalacak Kesilmedi, kesilmez hiç ümidim Mevlâ’m, gönderiver melek ordunu Seller hızlı akıp bulsun yurdunu Boşa yaratmadın kuşu, kurdunu Kesilmedi, kesilmez hiç ümidim Bekliyorum gece gündüz duâda Gerçek dostu getirerek hep yâda Haklı olan ısrar etmez hatada Kesilmedi, kesilmez hiç ümidim Bugünlerde gözler iken geceyi Allah deyip kullandım hep heceyi Çözeceğim bilmecede niceyi Kesilmedi, kesilmez hiç ümidim CEYHUNÎ okuyor hep okuyacak İlim deryasına gül dokuyacak Yüreğim sevgiyle doldu bin kucak Kesilmedi, kesilmez hiç ümidim Mustafa AVCU (CEYHUNÎ)

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