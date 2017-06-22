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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 HAZİRAN 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Yarab, Nur’dan hisse alanlardan et...

22 Haziran 2017, Perşembe 02:14
Takvim...

Mühürler âşikar güneşte zerrelerde,

Her şey Senin eserin, hem Sana eder secde,

Yirmi yedinci güne, birlikte çıktık yola,

Bizlere yoldaş oldun, devam ettik kol kola.

İhsan Yıldırım

***

Yarab, Nur’dan hisse alanlardan et,

Kadir Gecesi’ni bulanlardan et,

YİRMİ YEDİSİNE kavuştuk bugün,

İhya edip, ihya olanlardan et.

Abdil Yıldırım

***

SÖZLER'DEN İLHAMLAR

YİRMİ YEDİNCİ SÖZ

İçtihadın kapısı gerçi açıktır, ama;

Bugün içtihad yapmak zarar verir İslâm'a!.

Îmanı kavî olan kurtulur bu zamanda;

Farzları eda edip, yanaşmazsa harama!..

Mikail Yaprak

***

ŞİİR

Gök gürlüyor, şimşek çakar göz bakar

Kesilmedi, kesilmez hiç ümidim

Ateşler düştüğü yerleri yakar

Kesilmedi, kesilmez hiç ümidim

 

Adalet yerini bulur, bulacak

Zalimler dersini alır, alacak

Hüzünlerim Cennetlere dalacak

Kesilmedi, kesilmez hiç ümidim

 

Mevlâ’m, gönderiver melek ordunu 

Seller hızlı akıp bulsun yurdunu

Boşa yaratmadın kuşu, kurdunu

Kesilmedi, kesilmez hiç ümidim 

 

Bekliyorum gece gündüz duâda

Gerçek dostu getirerek hep yâda

Haklı olan ısrar etmez hatada

Kesilmedi, kesilmez hiç ümidim

 

Bugünlerde gözler iken geceyi

Allah deyip kullandım hep heceyi

Çözeceğim bilmecede niceyi

Kesilmedi, kesilmez hiç ümidim

 

CEYHUNÎ okuyor hep okuyacak

İlim deryasına gül dokuyacak

Yüreğim sevgiyle doldu bin kucak

Kesilmedi, kesilmez hiç ümidim

Mustafa AVCU (CEYHUNÎ)

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