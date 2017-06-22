Takvim...
Mühürler âşikar güneşte zerrelerde,
Her şey Senin eserin, hem Sana eder secde,
Yirmi yedinci güne, birlikte çıktık yola,
Bizlere yoldaş oldun, devam ettik kol kola.
İhsan Yıldırım
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Yarab, Nur’dan hisse alanlardan et,
Kadir Gecesi’ni bulanlardan et,
YİRMİ YEDİSİNE kavuştuk bugün,
İhya edip, ihya olanlardan et.
Abdil Yıldırım
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SÖZLER'DEN İLHAMLAR
YİRMİ YEDİNCİ SÖZ
İçtihadın kapısı gerçi açıktır, ama;
Bugün içtihad yapmak zarar verir İslâm'a!.
Îmanı kavî olan kurtulur bu zamanda;
Farzları eda edip, yanaşmazsa harama!..
Mikail Yaprak
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ŞİİR
Gök gürlüyor, şimşek çakar göz bakar
Kesilmedi, kesilmez hiç ümidim
Ateşler düştüğü yerleri yakar
Kesilmedi, kesilmez hiç ümidim
Adalet yerini bulur, bulacak
Zalimler dersini alır, alacak
Hüzünlerim Cennetlere dalacak
Kesilmedi, kesilmez hiç ümidim
Mevlâ’m, gönderiver melek ordunu
Seller hızlı akıp bulsun yurdunu
Boşa yaratmadın kuşu, kurdunu
Kesilmedi, kesilmez hiç ümidim
Bekliyorum gece gündüz duâda
Gerçek dostu getirerek hep yâda
Haklı olan ısrar etmez hatada
Kesilmedi, kesilmez hiç ümidim
Bugünlerde gözler iken geceyi
Allah deyip kullandım hep heceyi
Çözeceğim bilmecede niceyi
Kesilmedi, kesilmez hiç ümidim
CEYHUNÎ okuyor hep okuyacak
İlim deryasına gül dokuyacak
Yüreğim sevgiyle doldu bin kucak
Kesilmedi, kesilmez hiç ümidim
Mustafa AVCU (CEYHUNÎ)