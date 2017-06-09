Yaralı kuş

Hayatın İçinden

Pencereden bakarken bir kuş gördü yaralı. Kanadı kırık, kalbi kırık bir muhabbet kuşu. Fatih ne yapmalıydı? Korkuyordu, ama yardım etmekte istiyordu. En iyisi teyzesinden yardım istemekti.

Teyzesi kalkmamıştı. Biraz çekinerek yanına gitti. Onun sesine uyanan teyzesi tebessüm ederek ne olduğunu sordu. Fatih, kuşu anlattı. Hemen kalkarak kuşun yanına giden teyzesi, kuşun taş ya da ona benzeyen sert bir cisimle kanadını kırdıklarını anladı. İnsanlardan korkan kuşa yem vererek yaklaştılar ve eve alarak tedavisini yaptılar. Sonra iyileşene kadar ona kafes bulmaktı. Kafese yerleştirilen kuş daha iyi görünsede çok yorgundu. Bu yüzden de hemen uyudu.

Kafesi salona koyarak oradan çıkarken, kötülüğün nasıl acı verdiğine şahit olmuşlardı. Ama iyilikle ona yardım edince kuşun canı daha az acımış ve iyileşmaya başlamıştı. Allah bizleri iyi yoldan ayırmasın, diye içlerinden geçirdiklerinde kuş güveneceği bir yer bulmuştu.



Hazırlayan: Merve İriyarı