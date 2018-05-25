"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Yazarlar ölümü anlattı

25 Mayıs 2018, Cuma 01:53
KIYAMET DOSYASIYLA MAYIS SAYISINI ÇIKARTAN İLİM VE İRFAN DERGİSİBU AY, ’ÖLÜM VE KIYAMET DEHŞETİ’ KONUSUNU İŞLEDİ.

Ölüm, kabir ve kıyamet gerçeğini kapağına taşıyan İlim ve İrfan dergisi’nde, Kıyamet Kur’ân diliyle anlatıldı. Dosya kapsamında farklı kişilerin yazıları yer alıyor. Doç. Dr. Ahmet Albayrak ölüm kavramından hareketle bu kavramın ve anın insan için oluş ve önemini hatırlatıyor. Doç. Dr. Albayrak, ölüm ve ahiret için en önemli hazırlığın ruhumuzu manevî gıdalarla beslemek olduğuna işaret ediyor.

Kıyamet ahiret hayatının başlangıcıdır

Kalıcı yurdumuzun ahiret yurdu olduğunu yazısında söyleyen Prof. Dr. Ali Akpınar, “Kıyamet, bizim geçici yurttan kalıcı yurdumuza hicretin aracıdır” diyerek âyet-i kerimeyi hatırlattı, “Bu dünya hayatı sadece bir eğlence ve oyundan ibarettir. Asıl hayat ahiret yurdundaki hayattır. Keşke bilseler!” _Ankebut, 64_

Kıyametin ahiret hayatının başlangıcı olduğunu söyleyen Akpınar, “Dolayısıyla, insanlık için çok önemli bir dönüm noktasıdır. Çünkü kıyametle birlikte, ilk yaratılıştan itibaren, kıyamete kadar yaşamış ve ölüp gitmiş, isimleri unutulmuş, kemikleri çürümüş toprak olmuş bütün canlılar diriltilip ayağa kalkacaklardır. En önemlisi de kâinatın efendisi, yeryüzünün halifesi insanın diriltilip ayağa kalkmasıdır kıyamet. O güne kadar geçici bir süre de olsa zalimlerin, azmanların dedikleri olmuş, birtakım haksızlıklara fırsat verilmiştir. Ancak o gün her konuda ve herkes için yalnızca Cenâb-ı Hakk’ın hükmü geçerli olacaktır. Zira o gün hükümranlık, bütünüyle yalnızca kahhar olan yüce Allah’a ait olacak ve bu gerçeği, inanan inanmayan herkes görecek ve kabul edecektir. İşte bütün bu sebeplerden dolayı o günün adı kıyamettir. Canlıların kıyam ettiği, hakkın hakim ve kaim olduğu gün. Batılın sesinin bütünüyle kısıldığı ve yalnızca hakkın gündemde olduğu gün” dedi.

Vaiz olarak ölüm yeter

İnsanın imtihan için gönderilmiş olduğu dünyanın hakikati, dünya hayatının sonu olan ölüm hadisesi ve ölüm sonrası başlayan ahiret hayatının keyfiyeti dinin ana konularından olduğunu söyleyen Dr. İbrahim Baz, her nefsin ölümü tadacağı âyetini hatırlatarak yazısına şöyle devam etti, “Bireysel kıyamet olan ölüm ve dünya hayatının son bulması olan kıyamet, haşr ve ahiretteki Cennet ve Cehennem hayatı ibretle bakanlar için dehşet verici şekilde tasvir edilmiştir. Galetle geçen günlerin geri dönüşü olmadığının idraki ile kıyamet gelmeden kalbi bir kıyam oluşturmak ve kalan ömrünü Allah rızasına göre tanzim etmenin gayretinde olmak konusunda günümüz insanı daha fazla hassasiyet göstermeye muhtaçtır. Zira maddeyi, makineyi, aklı ve dünya hayatının lezzetlerini merkeze alan günümüz Batı dünyasının şekillendirdiği hayat tarzı, bütün insanlığı kuşatmaya başlamıştır. Bu seküler sistem, hümanizm felsefesi ile, Allah’a karşı insanı kutsarken, Allah’ı dünyadan uzaklaştırmaya ve gökyüzüne göndermeye çalışmaktadır. Dünya boyutlu bu hayat anlayışı, tabiî olarak hayatın sonunu, hakkı ve hesabı unutturan, fırsatları değerlendirme düşüncesinde olan, haz peşinde koşan, kanun ve adaleti yalnız bu dünyalık düşünen bir anlayışı yaygın hale getirmektedir. Bunun neticesinde; günahı günah görmeyen, kimse görmezse her işi mübah sayan, bütün yapıp ettiklerini özgürlük kavramı içerisine sıkıştıran ve nihayet ölümsüzmüş gibi yaşamaya çalışan bir insan topluluğu doğmaktadır. Tasavvuf ehli, her devirde değişik boyutlarda yaşanan bu yoldan saplamalara karşı irfan ve hikmet dairesinde dünyayı, ölümü ve ahiret hayatının hakikatini detaylı şekilde izah etmiş, yol arkadaşlarını ve insanları uyarmaya ve uyandırmaya çalışmıştır.” 

Erhan Akkaya - İstanbul

Etiketler: ölüm, kıyamet, tefekkür
Okunma Sayısı: 930
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gönüllü kadın doktor da Gazze sınırında şehit oldu...

    Tarihi görüşmenin günü netleşti

    Erdoğan'dan 'Uber' açıklaması

    'Sandıklara hep beraber sahip çıkacağız'

    Cezasızlık zalimlerin en büyük gücü

    Sistem ve müfredat sürekli değişiyor: Eğitim dikiş tutmuyor

    Ne kadar demokrasi, o kadar para

    Suriye İnsan Hakları Ağı: 5 ayda 4166 sivil öldü!

    Minaresi tahtadan...

    Akşener: Çaycı, çorbacı hapiste

    ‘Adalet yoksa zulüm vardır’

    Eifel’de alarm durumu: Hayvanat bahçesinden kaçtılar!

    'Diğer adayları niye hiç göstermiyorlar?'

    Dışişleri Bakanlığı: Bu alçak saldırıyı kınıyoruz

    Giresun'daki operasyonun detayları ortaya çıktı

    Şehit Eren Bülbül'ün acılı annesi Ayşe Bülbül'den açıklama

    '10 bin mahalle bekçisi daha alınacak'

    Cuma hutbesi için tercih edilen önemli konu

    559. maçına çıkan Türkiye'nin rakibi Tunus

    ''Bence Trump, yanlış düşünüyor''

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Allah Adildir; kimsenin âhını, kimseye bırakmaz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    2002’nin 2018 izdüşümü
    M. Latif SALİHOĞLU

    ‘Siyaset aşkı’ neler yaptırıyor, neler...
    Genel

    Demirel: Temel hakları düzenleyen KHK olmaz
    Genel

    Öyleyse OHAL neden devam ediyor?
    Serdar Ahlatcı

    Ramazan’da iyilik meleği olmaya var mısınız?
    Cevher İLHAN

    “ABD ile işbirliği”yle oynanan oyun
    Faruk ÇAKIR

    Ekmek yok, silâh verelim!
    Süleyman KÖSMENE

    Bu ay Allah kelâmını nasıl dinleyelim?
    İbrahim ERSOYLU

    Diyanet, cemaat ve tarikatlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.