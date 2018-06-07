Yeni Asya Gazetesi'nde Kadir Gecesi Programı düzenlenecek

Ramazan ayının sonuna yaklaşırken tüm Türkiye'yi 'Kadir Gecesi' heyecanı sardı. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı ve "Bin aydan daha hayırlı" olan Kadir Gecesi 10 Haziran 2018 Pazar günü ihya edilecek.

Kadir Gecisi için Yeni Asya Gazetesi Güneşli Tesislerinde de program düzenlenecek. Geleneksel hale gelen ve her yıl düzenlenen Kadir Gecesi Programı iftar yemeği ile başlayacak. Program Risale-i Nur dersi ve Hatim Duası ile devam edecek. Program Teravih Namazı'nın kılınması ve musafaha ile sona erecek. Program için ulaşım kolaylığı sağlanacak Programa katılmak isteyenlere ulaşım kolaylığı da sağlanacak. Kadir Gecesi'ni değerlendirmek isteyen herkesin davetli olduğu program için Yenibosna Metrobüs durağı ve Koçtaş Mağazası önünden saat 18.30'dan itibaren iftar vaktine kadar Yeni ASya Gazetesi Güneşli Tesisleri'ne 'ring' seferleri düzenlenecek. Programın bitiminde ise tekrardan Yenibosna Koçtaş Mağazası'nın önüne servis bulunacaktır. Haber Merkezi

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