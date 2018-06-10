Yeni Asya Gazetesi'nde Kadir Gecesi Programı...

Ramazan ayının sonuna yaklaşırken tüm Türkiye'yi 'Kadir Gecesi' heyecanı sardı. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı ve "Bin aydan daha hayırlı" olan Kadir Gecesi 10 Haziran 2018 Pazar günü olan bu gece ihya ediliyor...

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