Yeni Asya Gazetesi'nde Kadir Gecesi Programı...

Ramazan ayının sonuna yaklaşırken tüm Türkiye'yi 'Kadir Gecesi' heyecanı sardı. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı ve "Bin aydan daha hayırlı" olan Kadir Gecesi 10 Haziran 2018 Pazar günü olan bu gece ihya ediliyor...
Yeni Asya Güneşli Tesislerinde Kadir Gecesi Programı:
Kadir Gecisi için Yeni Asya Gazetesi Güneşli Tesislerinde de program düzenlendi. Geleneksel hale gelen ve her yıl düzenlenen Kadir Gecesi Programı iftar yemeği ile başladı.
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"Bin aydan daha hayırlı'' olan Kadir Gecesi yurt genelinde idrak ediliyor...
Büyük İslam Alimi Bediüzzaman'a göre Kadir Gecesi ne zamandır?
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Program Risale-i Nur dersi ve Hatim Duası ile devam etti Ardından Teravih Namazı'nın kılınması ve musafaha ile sona erdi.
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Program için ulaşım kolaylığı sağlandı
Programa katılmak isteyenlere ulaşım kolaylığı da sağlanacak. Kadir Gecesi'ni değerlendirmek isteyen herkesin ailecek davetli olduğu program için Yenibosna Metrobüs durağı ve Koçtaş Mağazası önünden saat 18.30'dan itibaren iftar vaktine kadar Yeni ASya Gazetesi Güneşli Tesisleri'ne 'ring' seferleri düzenlendi. Programın bitiminde ise tekrardan Yenibosna Koçtaş Mağazası'nın önüne servis kaldırıldı.
Haber Merkezi