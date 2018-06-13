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13 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Yeşilköy Havalimanı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

13 Haziran 2018, Çarşamba 15:08
Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle Yeşilköy Havalimanı'nda hareketlilik yaşanıyor.

Ramazan bayramı tatiline günler kala Yeşilköy Havalimanı'ndan yolcuların rahat ve konforlu seyahati için tüm tedbirler alındı. Havayolu firmaları tatil noktalarına olan uçuş sefer sayılarını arttırırken, yurt dışına çıkacak olan yolcuların pasaport kontrol noktalarında beklememesi için polis tüm pasaport noktalarını açık tutuyor. Yetkililer yolcu yoğunluğunun yarın yaşanacağını dikkat çekerken, yolcuların uçuş saatlerinden iç hat uçuşlarında 1 saat dış hatlar uçuşlarında ise 2 saat önceden havalimanına gelmeleri konusunda uyarıda bulundu. 

  84 EK SEFER DÜZENLECEK 

Yarın öğleden sonra başlayacak olan Ramazan Bayramı tatili nedeniyle başta Türk Hava Yolları (THY) olmak üzere bir çok havayolu şirketi bazı iç hat noktalarına ek seferler düzenleme kararı aldı.  Ramazan Bayramı dolayısıyla 84 ek sefer düzenledi. Yolcu taleplerini dikkate alan THY hareket merkezi Yeşilköy Havalimanı'ndan, Milas-Bodrum Havalimanı'na 39, Antalya Havalimanı'na 20, Dalaman Havalimanı'na 20, Trabzon Havalimanı'na 1 ve Kıbrıs Ercan Havalimanı'na 4 ek sefer yapacak.

 

 

DHA

Etiketler: tatil, Ramazan, İstanbul, THY
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