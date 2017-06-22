Yurt genelinde Kadir Gecesi coşkusu: Cemaatler camilere sığmadı...

Yurt genelinde Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

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Bir ömürden hayırlı bir gece: Kadir Gecesi

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Şanlıurfa'da Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camilere akın etti.

"Peygamberler şehri" olarak da nitelendirilen kentte, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla bazı vatandaşlar orucunu Hazreti İbrahim'in Aleyhisselam doğduğu rivayet edilen makamın da bulunduğu Balıklıgöl Yerleşkesi'nde açtı.

Daha sonra yerleşkede bulunan camilerde namaz kılan binlerce vatandaş, okunan Kur'an-ı Kerim-i dinledi.

Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ile Hazreti Eyüp'ün Aleyhisselam hastalığını geçirdiği rivayet edilen bölgeler, kentte ibadet için en fazla tercih edilen mekanların başında yer aldı.

Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.

Kırklareli

Kırklareli'de vatandaşlar, Kadir Gecesi dolayısıyla kentteki camileri doldurdu.

Hızırbey Camisinde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Gece dolayısıyla vatandaşlar camiyi doldururken, çok sayıda kişi avluda namaz kıldı.

Teravih namazının ardından ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İstanbul

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve 'bin aydan hayırlı' olarak kabul edilen Kadir Gecesi İstanbul'da ihya edildi. Kadir Gecesi nedeniyle Sultanahmet Camisi'ne gelen vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş’ta Kadir Gecesi dualarla ihya edildi. Müslümanlar, Kadir Gecesi’nde ibadet etmek için Türkiye’nin üçüncü büyük camisi olan Abdulhamithan Camisine akın etti.

Mardin

Kadir Gecesi tarihi kent Mardin'de ihya edildi. Kadir Gecesi nedeniyle Tarihi Kasımiye Medresesi'ne gelen vatandaşlar açık alanda namaz kılıp dua etti.

Edirne

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde Edirneli vatandaşlar camilere akın etti.

Kadir Gecesi'ni camilerde geçirmek isteyen çok sayıda vatandaş, başta Mimar Sinan'ın ustalık eseri tarihi Selimiye Camisi olmak üzere Eski Cami, Üç Şerefeli Cami ve birçok camide iftardan önce hazır bulundu.

Camilerin etrafında orucunu açan vatandaşlar, akşam ve yatsı ile teravih namazını eda etti, okunan Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahileri dinledi.

Kadir Gecesi nedeniyle kente gelen çok sayıda gurbetçi ve Batı Trakyalı vatandaşlar da Selimiye Camisine gelerek namaz kılıp, dua etti.

Camiye sığmayan vatandaşlar tarihi caminin avlu ve bahçesinde namaz kıldı.

Antalya

'Bin aydan hayırlı' olarak kabul edilen Kadir Gecesi Antalya'da ihya edildi. Kadir Gecesi nedeniyle Muratpaşa Camii'ne gelen vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

İzmir

İzmir Müftülüğü Kadir Gecesi dolayısıyla "Seccadeni al Konak Camisi'ne gel" sloganıyla etkinlik düzenlendi.

Valilik ve bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Konak Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe binlerce kişi katıldı.

İzmirliler iftar saati öncesi meydanı doldururken, il müftülüğü bünyesinde kurulan ilahi korosunun seslendirdiği ilahileri dinledi.

Meydanda bulunan vatandaşlar dağıtılan kumanyayla oruçlarını açtıktan sonra akşam, yatsı ve teravih namazlarını da toplu olarak kıldı.

Gece, Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif ve dua okunması ile sona erdi.

Uşak

Uşak'ta, Kadir Gecesi dolayısıyla kent merkezindeki camilerde yoğunluk yaşandı.

Kadir Gecesi dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okudu, dinledi ve dua etti.

Namaz sonrası bazı vatandaşlar camilerden çıkanlara çeşitli ikramlarda bulundu.

Manisa

Manisalılar da Kadir Gecesi dolayısıyla camileri doldurdu.

Hatuniye Camisi'nde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Tarihi Sultan Camisi ve Ulu Cami ile Muradiye Camisi'ni dolduran vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Namazın ardından cami çıkışında hayır yapanlar tarafından alınan lokumlar dağıtıldı.

Aydın

Aydın'da vatandaşlar, Kadir Gecesi vesilesiyle başta tarihi Ramazanpaşa Cami ve Bey Cami olmak üzere bir çok camiye akın etti.

İl Müftülüğünce Külliye Camisi'nde de program düzenlendi. İl Müftüsü Ömer Kocaoğul tarafından verilen vaazda Kadir Gecesi'nin önemine değinildi.

Denizli

Denizli'de de vatandaşlar, iftarın ardından yaşadıkları bölgelerdeki ibadethanelere gelerek Teravih öncesi Kadir Gecesi konulu vaazları dinleyip namazın ardından da birçok camide tesbih namazı kıldı.

Camiye sığmayan cemaat cami avlusunda kartonlar sererek namazlarını kıldı.

Vatandaşlar kılınan namazın ardından okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi.