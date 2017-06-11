DEVR-İ ÖMER (RA)

Halk muhtaç iken yöneticiler bir eli yağda, bir eli balda olamazlar. Bunu en bariz anlatan Hz. Ömer’in (ra) halifeliği zamanında cereyan eden bir olaydır.

Bu olay; Hicri üçüncü asırda yaşamış Fakih Ebu’l-Leys’in eserinde şöyle nakledilir:

Medine’de zeytinyağı sıkıntısı baş gösterir. Halk bir dirhem yağ için günlerce kervan yolları gözlerler, sıcakların beyinleri kaynattığı günlerde günlerini saatlerce şehrin kenarlarında geçirirlerdi. O günün Halifesi Hz. Ömer (ra) bu sıkıntıyı görünce derhal tedbir alır ve kısa zamanda Şam’a gönderdiği bir kervan dönerek develer yükü zeytinyağı getirir. Ellerine küplerini alanlar namazgâhta Hz. Ömer’in (ra) zeytinyağı taksim ettiği yere gelerek, küplerini ortalığa yığdılar. Bu sırada üst üste yığılan küplerin bir ikisi yuvarlanarak Halife’nin önüne kadar geldi.

Hz. Ömer (ra) kendisine en yakın gelen küpü doldurmak üzere iken bir ses:

“Al ya Ömer, o benimdir,” diye seslendi. Doğrulup bakan halife küpün sahibini görünce elini küpten derhal çekerek başka bir küpü doldurmaya başladı.

Küp sahibinin buna çok üzüldüğünü gören Halife:

“Üzülme! Seni en sona bırakmaya mecburum. Zira ‘Ömer akrabasına iltimas ederek hilâfet makamını yakınlarını korumaya vasıta yaptı’ dedirtmiş olmaktan korkarım” dedi.

Halife bunları söylerken yanına yaklaşmış olan bir çocuk zeytinyağı taksimi yaptığı kabın dışına elini sürüyor, parmaklarına bulaşan yağları da saçlarına bulaştırarak, başını yağlıyordu.

Hz. Ömer bunu görünce derhal çocuğu elinden tutup bir berbere götürdü, saçlarını kesmesini emrettiği berbere şunları söyledi:

“Bu başta devlet malının bulaşıkları vardır. Bu gövde üzerinde böyle bir başın durması lâyık değildir. Ancak, devlet malını başına çalan mükellef olmayan bir çocuk olduğu için baş değil de baştaki saçları kesmek gerekir. Zeytinyağlı saçları tamamen kazıyınız!”

Hazırlayan: Erdoğan AKDEMİR