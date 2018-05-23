"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Ahirzaman tarihi

23 Mayıs 2018, Çarşamba
Geçmiş asırlardaki insanlar hep bu zamanı merak ettiler.

Ve, o zaman gelmişti. İşte tam bu zaman. Deccal ve süfyanların cirit attığı bir zamandı bu zaman. Bu zamanın fitne ve fesadından eski insanlar Allah’a sığınmışlardı.

Bediüzzaman bu hadisleri tevil etmişti. O zaman kimin ne olduğu belli değildi. “Adem aleyhisselâmdan kıyamete kadar, deccal ve süfyanın fitnesinden daha dehşetli bir fitne yoktur” hadisini Bediüzzaman günde otuz üç defa tekrar etmiş.

Latif Salihoğlu kardeşimin beş ciltlik “Ahirzaman Tarihi”ni okuyunca bunu bütün açıklığı ile görebilirsiniz.

Ben okudum çok istifade ettim. Sizlerin de mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. “Ümmetin fesada gittiği” bir zaman işte bu zamandır.

Ve, bu fesattan uzakta olanların “Yüz şehidin ecir ve sevabını kazanacağını“ hadisi şeriften öğreniyoruz. Beşinci Şuâ’da Üstad bu meseleleri açıklamış. Ve asrın başında kaleme alınan bu risalenin muhatabının hangi zatlar olduğunu rahatlıkla bilirsiniz.

Şu an dahi yaşadığımız hadiseler içinde o dehşetli zatın menhus cereyanına katılanlar oluyor. Tarih çarpıtılıyor. “Aldatmakla iş görecek” hadisinin yansımalarını tarihî hadiselerden öğreniyoruz.

“Yalancı Cenneti olacak.” “Yalancı Cehennemi olacak.” “Eli delik olacak.” “Uluhiyet dâvâ edecek.”

“(O devirde) Hiç kimse nefsine hakim olamaz.” “Büyük bir âlim olacak, ilim ile dalâlete düşecek. Ve çok âlimler ona taraftar olacaklar.” “İsa Aleyhisselâmın büyük deccalı öldüreceği haber verilmiş.”

Bunlar sahih hadislerde yer almıştır.

“Cehenneme adam yetiştiren” bir rejimin gerek Avrupa’da gerekse ülkemizde yansımalarını göreceksiniz bu kitapta.

Adeta başınız dönecek. Yalan-yanlış şeylerle bu milletin ne kadar zulme baskıya uğradığını göreceksiniz. Bunun yanında Bediüzzaman ve talebelerinin mücadelesine şahit olacaksınız.

İmanın küfre, ilmin cehalete, Mehdinin deccale karşı muzafferiyetine şahit olacaksınız.

Asrın meydanının boş bırakılmadığını hayretle okuyacaksınız. Hemen yarından tezi yok, hemen okuyunuz. Nur hizmetinin ne kadar önemli olduğunu, demokrat düşüncenin nasıl yılmaz bir mücadele verdiğini göreceksiniz.

Latif kardeşimi ve Yeni Asya Neşriyat’a emek verenleri bu vesile ile tebrik ediyorum.

“O dehşetli zatın mahiyetini bilmek noktasında bizler gibi binler insan hapse girse ve idam olsa, dini İslâm cihetiyle yine ucuzdur” tesbitinin anlamını göreceksiniz.

Okunma Sayısı: 4811
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Demirel'in yaptığı köprüden 11 liraya geçiyorum da seninkinden niye 114 liraya geçiyorum'

    Gönüllü kadın doktor da Gazze sınırında şehit oldu...

    Tarihi görüşmenin günü netleşti

    Erdoğan'dan 'Uber' açıklaması

    15 Temmuz'da Hadımköy'deki olaylara ilişkin davada verilen cezalar belli oldu

    'Sandıklara hep beraber sahip çıkacağız'

    Cezasızlık zalimlerin en büyük gücü

    Sistem ve müfredat sürekli değişiyor: Eğitim dikiş tutmuyor

    Ne kadar demokrasi, o kadar para

    Suriye İnsan Hakları Ağı: 5 ayda 4166 sivil öldü!

    Minaresi tahtadan...

    Akşener: Çaycı, çorbacı hapiste

    ‘Adalet yoksa zulüm vardır’

    Eifel’de alarm durumu: Hayvanat bahçesinden kaçtılar!

    'Diğer adayları niye hiç göstermiyorlar?'

    Dışişleri Bakanlığı: Bu alçak saldırıyı kınıyoruz

    Giresun'daki operasyonun detayları ortaya çıktı

    Şehit Eren Bülbül'ün acılı annesi Ayşe Bülbül'den açıklama

    '10 bin mahalle bekçisi daha alınacak'

    Cuma hutbesi için tercih edilen önemli konu

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Allah Adildir; kimsenin âhını, kimseye bırakmaz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    2002’nin 2018 izdüşümü
    M. Latif SALİHOĞLU

    ‘Siyaset aşkı’ neler yaptırıyor, neler...
    Genel

    Demirel: Temel hakları düzenleyen KHK olmaz
    Genel

    Öyleyse OHAL neden devam ediyor?
    Serdar Ahlatcı

    Ramazan’da iyilik meleği olmaya var mısınız?
    Cevher İLHAN

    “ABD ile işbirliği”yle oynanan oyun
    Faruk ÇAKIR

    Ekmek yok, silâh verelim!
    Süleyman KÖSMENE

    Bu ay Allah kelâmını nasıl dinleyelim?
    İbrahim ERSOYLU

    Diyanet, cemaat ve tarikatlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.