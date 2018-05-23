Geçmiş asırlardaki insanlar hep bu zamanı merak ettiler.

Ve, o zaman gelmişti. İşte tam bu zaman. Deccal ve süfyanların cirit attığı bir zamandı bu zaman. Bu zamanın fitne ve fesadından eski insanlar Allah’a sığınmışlardı.

Bediüzzaman bu hadisleri tevil etmişti. O zaman kimin ne olduğu belli değildi. “Adem aleyhisselâmdan kıyamete kadar, deccal ve süfyanın fitnesinden daha dehşetli bir fitne yoktur” hadisini Bediüzzaman günde otuz üç defa tekrar etmiş.

Latif Salihoğlu kardeşimin beş ciltlik “Ahirzaman Tarihi”ni okuyunca bunu bütün açıklığı ile görebilirsiniz.

Ben okudum çok istifade ettim. Sizlerin de mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. “Ümmetin fesada gittiği” bir zaman işte bu zamandır.

Ve, bu fesattan uzakta olanların “Yüz şehidin ecir ve sevabını kazanacağını“ hadisi şeriften öğreniyoruz. Beşinci Şuâ’da Üstad bu meseleleri açıklamış. Ve asrın başında kaleme alınan bu risalenin muhatabının hangi zatlar olduğunu rahatlıkla bilirsiniz.

Şu an dahi yaşadığımız hadiseler içinde o dehşetli zatın menhus cereyanına katılanlar oluyor. Tarih çarpıtılıyor. “Aldatmakla iş görecek” hadisinin yansımalarını tarihî hadiselerden öğreniyoruz.

“Yalancı Cenneti olacak.” “Yalancı Cehennemi olacak.” “Eli delik olacak.” “Uluhiyet dâvâ edecek.”

“(O devirde) Hiç kimse nefsine hakim olamaz.” “Büyük bir âlim olacak, ilim ile dalâlete düşecek. Ve çok âlimler ona taraftar olacaklar.” “İsa Aleyhisselâmın büyük deccalı öldüreceği haber verilmiş.”

Bunlar sahih hadislerde yer almıştır.

“Cehenneme adam yetiştiren” bir rejimin gerek Avrupa’da gerekse ülkemizde yansımalarını göreceksiniz bu kitapta.

Adeta başınız dönecek. Yalan-yanlış şeylerle bu milletin ne kadar zulme baskıya uğradığını göreceksiniz. Bunun yanında Bediüzzaman ve talebelerinin mücadelesine şahit olacaksınız.

İmanın küfre, ilmin cehalete, Mehdinin deccale karşı muzafferiyetine şahit olacaksınız.

Asrın meydanının boş bırakılmadığını hayretle okuyacaksınız. Hemen yarından tezi yok, hemen okuyunuz. Nur hizmetinin ne kadar önemli olduğunu, demokrat düşüncenin nasıl yılmaz bir mücadele verdiğini göreceksiniz.

Latif kardeşimi ve Yeni Asya Neşriyat’a emek verenleri bu vesile ile tebrik ediyorum.

“O dehşetli zatın mahiyetini bilmek noktasında bizler gibi binler insan hapse girse ve idam olsa, dini İslâm cihetiyle yine ucuzdur” tesbitinin anlamını göreceksiniz.