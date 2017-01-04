Delikanlım Neredesin?

Gençlik..

Taze gül çiçeği.

Her insan, ömrü olduğu nisbette bu duraktan geçer.

İhtiyarlığında ise hatıraları ile yaşar.

Bediüzzaman Hazretleri:

“Gençlik, akıldan ziyade hissiyatı dinler” der.

Onlara çok önem vermiştir.

Ve, ekseri talebeleri de gençlerden meydana gelmiştir.

İki cihanın güneşi Efendimiz (asm) gençler ile dâvâsını âleme yaymıştır.

Gençlik enerjidir, harekettir.

Bu sel gibi akan enerji iyi idare edilmediği zaman sonuçları korkunç olur.

Bu bakımdan Shakespeare:

“Gençlik çok dayanmayan bir kumaştır” der.

Prof. Dr. Ali Fuat Başgil:

“Gençliğini eğlenmekle geçiren, ihtiyarlığını ağlamakla geçirir.” diyor.

Andre Gide ise:

“Ah gençlik, insan onu bir defa bulur ve sonra hep hatırlar.”

Devletler ve milletler sağlam karakterli gençlerle ayakta durur.

Onlara hedefler göstermelidir.

İşte seçilme yaşı, yani milletvekili yaşı on sekiz yaşına indiriliyor.

Bence güzel bir gelişmedir.

İyi kanalize edilen bir genç çok güzel şeylere imza atabilir.

Snelman bunu şöyle dillendirir:

“Gençliği iyi yöneten, insanlığı iyi yönetir.”

Peyami Safa ise şöyle der:

“Gençliği ayakta olmayan millet yataktadır.”

Laedri ise hicranını haykırır:

“İlim ile bezenmiş, irfan ile parlayan,

Faziletin timsali, volkan gibi kaynayan,

Bir gençlik arıyorum yıllar var ki özlemle,

Allah aşkıyla yanıp, Allah için çağlayan.”

Mehmet Âkif Ersoy ise şu beklentidedir:

“His yok, hareket yok, acı yok, leş mi kesildin ?

Hayret veriyorsun sen bana, böyle değildin“

Ali Ulvi Kurucu ise şu beklentide:

“İncitme büyük ceddini Allah’ı seversen,

Milyarla şehidin varisisin sen.”

Necip Fazıl Kısakürek ise:

“Bu kapıdan kol, kanat kırılmadan geçilmez,

Eşten, dosttan, sevgiliden ayrılmadan geçilmez,

Eti zehir, yağı zehir, balı zehir Dünya da,

Bütün fâni lezzetlere darılmadan geçilmez.”

Arif Nihat Asya âdeta feryat eder:

“Yürü; hâlâ ne diye oyunda oynaştasın,

Fatihin İstanbul’u fethettiği yaştasın,

…Bilmem neden gündelik işlerle telâştasın?

Kızım, sen de fatihler doğuracak yaştasın!”

Merhum, nurun kahramanı Tahsin Tola gençlere seslenir:

“Kalpleri iman dolu, dilleri söyler tevhit,

Çekilin ey bedbahtlar, geliyor nesli cedid.”

İşte nurun gençliği..

Bütün gözler sizlere bakıyor.

Kıt’alar ve ülkeler sizleri izliyor.

İnsanlık yanıyor yıkılıyor.

Asırlar sizleri intizar ediyor.

Nurlar sizleri bekliyor.

Neredesiniz ?