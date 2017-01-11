Ecdadımız nice köprüler yaptı topraklarımıza.

Kimisi taştan,

Kimisi ağaçtan...

Hak ve adalet götürdüler gittikleri topraklara.

Namaz götürdüler,

Oruç götürdüler,

Zekât götürdüler,

Şefkat ve merhamet götürdüler.

Asr-ı Saadetten başladı bu yolculuk.

Yüz binden fazla sahabi yeryüzüne dağıldı.

İki cihanın mesajını ulaştırdılar.

Bir çoğu gittiği yerleri vatan yaptılar.

Doğduğu mekânlara geri dönmediler.

Köprü oldular,

Yol oldular insanlara.

19 Ekim 2016 günü “Körfez köprüsü” diye bir yazı yazmıştım Yeni Asya’ ya.

Bunun olumlu yankılarını almıştık.

Eminim ki devlet yetkililerine de bu mesajımız ulaşmıştır.

Bir kısım insanlarda bu köprüye “Deli Dumrul” köprüsü adını takmışlardı.

2017 yılının başında bu köprüde indirim yapıldı.

Yüz lirayı aşkın fiyatı 65 liraya indirdiler.

Önce geçiş 100 lirayı aşkın-geliş ise yine 100 lirayı aşkı fiyat ödeniyordu.

İyi oldu, güzel oldu.

Yetkilileri tebrik ediyoruz.

Feribot fiyatı 55 lira idi, on lira fark bir şey değil artık.

Daha sonra ne oldu biliyorsunuz!

Boğaz Köprüsü geçişlerine yüz de 48 zam yapıldı.

Enflasyon yüzde on bile değilken köprülere yüzde 48 zam yapıldı.

Yani bir taraftan alıp diğer tarafa aktardılar.

Değişen ne oldu?

Bir cepten alıp diğer cebe koydular.

Çünkü Körfez Köprüsü “yap-işlet-devret” usûlü ile yapıldı.

Yapanların geçiş ücreti garantisi var.

Eğer kota dolmasa, kalan kısmını devlet ödüyor.

Sonra Avrasya Tüneli açıldı 2016’nın son günlerinde.

İyi oldu, güzel oldu.

Cumhurbaşkanı’nın ifadesi ile, buna da devlet bir kuruş ödemedi.

25 yıl müddetince devlet buradan bir kuruş alamayacak, ondan sonra devlet işletecek.

Yine bu tünelden de firmaya araç garantisi var.

Bereket versin buranın fiyatı nisbeten makul tutuldu.

16 lira ücret belirlendi.

İstanbul bazı ülkelerden daha büyük bir ildir.

Ulaşımı yıllardır problemdir.

Daha doğrusu, yıllarca problem olmuştur.

Köprüler insanları arzu ettikleri yere götürür.

Köprüler fedakârlığın simgeleridir.

Biz de köprü kurduk gönülden gönüle.

1970’lerde yayınladığımız “ilme –irfana-ümrana Köprü” diye...

Elli yıla yakındır yayın yapıyor.

Nice sayılar yayınlandı.

Nurların akislerini Dünyaya ilân etti ve ediyor.

Son yıllar da akademik hayata, kariyer sahibi insanlarının aktardıkları güncel bilgileri ulaştırıyor.

Köprü olmak güzel bir şeydir.

Bir insana yardımcı olmak,

Onun imanının kurtulmasına vesile olmak.

Bu her şeyden üstündür.

Hep köprü olduk,

Her zaman da köprü olacağız inşallah.