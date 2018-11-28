"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Öğretmenim…

28 Kasım 2018, Çarşamba
Eski adı, “Muallim” idi..

Yeni adı “öğretmendir”

Ama çokça söylenen tabi “hocam” hitabıdır.

İlâhî kelâmdan gelen bir emir..

“OKU” demişti Cebrail Aleyhisselâm.

“Rabbinin adı ile oku”

İnsan okudu...

Kur’ân’I okudu ve KainâtI okudu.

Bu okumalar hayatın dengesini sağladı.

Arabistan çöllerinden başlatılan bu Nur Kâinatı aydınlattı.

Medeniyetten uzak ve kız çocuklarını canlı canlı kum’a gömen insanlar, medeniyet âlemine üstad oldular.

Bu kolay olmadı.

Bu eğiticilerin bir çoğu gençti.

Ondan sonra bir Peygamber gelmedi.

Ama her asrı aydınlatacak olan müceddid ve mehdiler geldi.

Onlar da birer öğretici idiler…

Ve günümüze kadar geldi.

Olması gereken her şey olmuştu.

Deccallar görevlerini yaptılar, Mehdi de görevini yaptı.

Hatta İsa Aleyhisselâm da yapıp gitti.

O söyledi talebeleri el ile yazdı.

Altı yüz bin nüsha kalem ile ve divit ile satırlara döküldü.

Her bir Nur Talebesi bir öğretmen oldu.

Bunlar, ülke sınırlarını aştı, Dünyanın dört bir yanına ulaştı.

“Ben bu zamanın muallimlerine eski zamanların evliyaları nazarı ile bakıyorum, muallimin makamı, ya minare başı veya kuyu dibidir.” dedi Bediüzzaman.

Öğretmen sadece okullarda değildir, öğretmenler Dünyanın her tarafında hak ve hakikatin tebliği için çalışanlardır.

Bunlar kadrolu ve maaşlı değildirler.

Her Nur Talebesinin bir öğreteni vardır.

Bunlar önce tanıtana, sonra Üstada, daha sonra İki Cihan Serverin’e (asm) kadar ulaşır.

Onları gönülden tebrik ediyoruz.

Sonra Hazret-i Ali Efendimizi (ra) hatırlarız.

Şöyle bir ifade kullanır:

“Bana bir harf öğretenin kölesi olurum.”

Bu, eğitimin ne kadar önemli olduğunu gösterir.

Öğretmen, bazen annedir, bazen ninemizdir, bazen babamızdır...

Onlar bizim öğretmenimizdir..

Okunma Sayısı: 158
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Eleştirsek de AİHM kararı bağlayıcı
    📷

    Tahir Paşa Camii kütüphanesiyle örnek

    7 Ukrayna askeri Rusya tarafından tutuklandı

    67 bin çiftçi elektrik borçlusu

    Fosforlu boyalarla Kur’an ayetleri

    MGK toplantısı 5 saat sürdü: MGK bildirisinden önemli mesajlar...

    Soğan üreticileri rahatsız

    Hukuktan uzaklaştık

    Öğretmenler yıllardır mağdur

    Batman'dan acı haber geldi: 1 polis memuru şehit oldu

    ‘Sofradan 44 ekmek eksildi’

    Yoksulluk sınırı 6 bin 328 lira

    Kiralar esnafın belini büküyor

    ABD, YPG ile gözleyecek

    'İstanbul'daki anlaşma İdlib'de kötü sonuçları engelledi'

    Türkiye, Sancaktepe şehitlerini ebediyete uğurladı

    Yol yaparken tarihi köprüye zarar verdiler

    Esed rejimi Soçi mutabakatını ihlal etmeyi sürdürüyor: 1 çocuk yaralı

    Kaşıkçı cinayetine ilişkin arama yapılan villa kaçak çıktı

    TESK Genel Başkanı: Kira artışlarında enflasyon dikkate alınmalı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Eleştirsek de AİHM kararı bağlayıcı
    Faruk ÇAKIR

    Üç güzel haber
    Genel

    Yüzyılın iftirasını reddediyoruz ve sonuna kadar takipçisi olacağız
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kuzey Suriye’de yine neler oluyor?
    Süleyman KÖSMENE

    Husûmet tohumlarına fırsat vermeyelim
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Siyaset ve idarede ölçü dindarlık değil; bilgi ve maharettir
    Sebahattin YAŞAR

    Ellerinizi en son ne zaman yıkadınız?
    Raşit YÜCEL

    Öğretmenim…
    Rifat OKYAY

    Çocukluk özentisinde saygı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.