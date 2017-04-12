"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 NİSAN 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Referanduma doğru

12 Nisan 2017, Çarşamba
Ülkemiz yeni bir referanduma gidiyor.

Anayasa tasarısının on sekiz maddesi oylanacak.

Söylenecek sözlerin hemen hepsi söylendi.

Sıra seçmende.

Oy verecek kimseler bu ülkelerin insanları.

İyi düşünmeli.

İyi tahlil edilmelidir.

Son pişmanlık fayda vermez.

Yeni Asya tavrını belli etti.

Bu bir memleket meselesi.

Bundan önceki referandumlarda da önemli kilitleri açtık.

Özellikle 1987 referandumun da siyasî yasakların kalkmasında “Referanduma Doğru “ broşürü ile, yüzde elli küsûr oy ile yasakların kalkmasına Yeni Asya önemli görev ifa etmişti.

O broşürü okuyan insanımız meseleyi anlamıştı.

Merhum Turgut Özal çok rahat yasakların devam edeceğine kani idi.

Yaptırdığı kamuoyu yoklamalarında neticeden emindi.

Ama Yeni Asya buna imkân vermedi.

Binlerce adet basılan broşürler önemli bir neticeyi ortaya çıkardı.

Siyasî yasaklar kalkmış oldu.

Bir zamanlar bir kralın valisi halka zulmediyormuş.

Bunu krala iletmek için halk bir heyet tesbit etmiş.

Kralın huzuruna çıkmışlar:

“Kral hazretleri vali yıllarca halka zulüm ediyor.

Lütfen bu valinin yerine adâletli bir vali tayin ediniz .” demişler.

Kral, düşünmüş ve sonra demiş:

“Siz şimdi gidin, ben bir heyet göndererek meseleyi tahkik ettireyim” diyerek onları göndermiş.

Heyet gitmiş, tahkik etmiş ve raporu krala takdim etmişler.

Halk, büyük ölçüde bozulmuş, hak ve hukuka riayet etmez olmuşlar.

Buna muttali olan kral valiyi görevden alıp daha zalim bir vali tayin etmiş.

Bu defa heyet tekrar kralın huzuruna çıkmışlar:

“Efendim yeni tayin ettiğiniz vali eski valiyi aratır oldu, halimiz çok perişan.

Ne yapacağımızı bilemez olduk” derler.

Kral şu manidar sözü söylemiş:

“Sizler halinizi düzeltmediği müddetçe zalim valiler başınızdan eksiz olamaz.”

Bu, Bediüzzamanın şu sözlerini hatırlatıyor:

“Bir millet cehalet ile hukukunu bilmezse ehl-i hamiyeti dahi başına müstebit eder.”

Meselenin aslı budur.

Cehalet kadar kötü bir şey yoktur.

Bir çok insana soruyoruz:

“Referandum da hangi maddelere oy vereceğinizi biliyor musunuz ?”

Tamamına yakını neye oy vereceğini bilemiyor.

“Tayyip Erdoğan’a oy veriyorum!” diyor.

Hayırlısını diliyoruz.

Cenâb-ı Hak milletimize basiret versin.

“Evet” görüşünü savunan devlet yetkilileri devletin imkânlarını ve şartlarını kullanarak propaganda yaptılar.

Neticeyi hep beraber göreceğiz.

Okunma Sayısı: 775
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • ozkan

    12.04.2017 00:11:42

    Ulkenin resmi tv sine baktim bu gece sadece evet programlari. Yani eveti savunan adam bile ayıp der. Devletin tv si biraz diger goruse yer vermez mi. Bu nasil secim. Hele malum tv de sayin c.b cikmis guya genclerle bulusmus. Hangi gencler... bir cevap verdi kamera gencleri cekti, baktım alkislamayan bir tek genc yok. Ama bir gercek var ki ulkenin yarisi sayin c.b pekte alkislamiyor... o halde gencker bulusmasi mi yoksa ak gencler toplantisi mi... söz çok diyecek ama ne diyelim Rabbim hayırlısını versin

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

#NuraÖzgürlük

Medrese-i Yusufiye'de

43. gün

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Oda TV davasında karar açıklandı

Diyarbakır Valiliği'nden terör saldırısına ilişkin flaş açıklama

Erdoğan’dan olay benzetme: Hani mağarada örümcek ağ örüyor ya

Yanıltıcı paylaşımlara dikkat: Hangi durumda oyunuz geçersiz sayılacak?

‘Gül parti kurmaya kalksa, Gülenci olmakla suçlanır, hapse atılır’

Kilis'te askeri bölgede alarm!

Dikkat: Trafik sigortasında araç sahiplerine önemli uyarı!

MHP'lilerin yüzde 90'ı 'Hayır' diyecek

Kuzey Kore'den ABD'ye nükleer tehdit

Tekstil fabrikasında patlama: İşçiler hastaneye kaldırıldı

Tünel kazarak bomba yerleştirmişler

Şiddetli patlamadan bir acı haber daha!

Murat Ülker referandum kararını açıkladı

Cemaatler siyasetin arka bahçesi olmamalı

İnsanlığa sığmaz: Yüzde 97 ağır engelli kızın bakım parasını kestiler

Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesi patlama

Akıllı telefonlarda büyük tehlike

İran'dan ABD'ye tehdit: Tekrar saldırırlarsa bunu ağır ödeyecekler

İdlib'deki kimyasal saldırıyla ilgili Beyaz Saray'dan açıklama

Gerekirse bir daha referanduma gideriz

En Çok Okunanlar

Genel

İnsanlığa sığmaz: Yüzde 97 ağır engelli kızın bakım parasını kestiler
Genel

Murat Ülker referandum kararını açıkladı
Genel

Bu yaklaşımla herkes suçlanabilir
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Meclise bypass
Genel

Cemaatler siyasetin arka bahçesi olmamalı
Genel

Nur: Buradaki herkes gazete ve çalışanları için duâ ediyor
M. Latif SALİHOĞLU

Türk Dili’ne Agop, Türk Tarihi’ne Josef
Genel

‘Gül parti kurmaya kalksa, Gülenci olmakla suçlanır, hapse atılır’
Mağdur Kürsüsü

“Benim adım yetim”
Genel

Erdoğan’dan olay benzetme: Hani mağarada örümcek ağ örüyor ya

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.