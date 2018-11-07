Risalelerin basımı nasıl yapıldı?

Asrın tefsirine bütün insanlığın ihtiyacı vardı. İlk telif “İşaratü’l-İ’caz” ile başlamıştı.

Bediüzzaman Birinci Cihan Savaşı’nda, savaş ortamı için de telif ettiği eseri ancak esaret hayatından sonra İstanbul’da telif etti.

Kâğıdını Enver Paşa temin etti, matbaa ücretini kendi maaşından verdi.

Bu eser basıldıktan sonra ülkenin bütün müftülüklerine gönderildi. Şimdi mevcut müftülüklerin arşivleri muhafaza edildi ise, Arapça olarak basılan bu eser bulunabilir.

Bu eser ulema tarafından üstün bir takdir ile karşılanmıştır. O günün gazetelerin de sayısız makaleler neşretmiştir. Lemaat, Mesnevî-i Nuriye, Muhakemat, Tuluat, Münâzarât, Hutbe-i Şamiye, Divan-ı Harb-i Örfi gibi eserler de o yıllarda telif edilmiştir.

İlk meclise on maddelik beyannameyi bastırmış ve milletvekillerinin tamamına dağıtmıştır. “Tabiat Risalesi” ilk defa Ankara’da Yeni Gün matbaasında bastırıp ücretsiz dağıtmıştır. Daha sonraki ilk eser, nefyedildiği Burdur’da “Nurun İlk Kapısı” adıyla neşredilmiştir. Asıl yoğun telifler Isparta’nın Barla nahiyesinde devam etmiştir.

Sekiz yıl müddetince kaldığı Barla’da eserlerin yüzde sekseni tamamlanmıştır.

Bu yıllar, ilmin tekniğe meydan okunduğu yıllardı. Daha sonra mahkemeler ve hapis hayatlarında da eserler telif edilmiştir. Risaleler, imanî bahisler, lâhikalar ve müdafaalar olarak tasnif edilmiştir. Elle yazılan eserler Bediüzzaman’ın tashihinden geçirilmiş, ondan sonra istifadeye sunulmuştur.

Harf inkılâbı ile Osmanlıca yasaklanmış, Risaleler Latin harfleri ile telif edilmiş, 1955’li yıllara kadar böyle devam etmiştir.

Ankara’da bulunan Mustafa Türkmenoğlu, Atıf Ural ve Said Özdemir ile, onlara yardımcı olan Nur Talebelerinin gayretleriyle, Üstad hayatta iken bütün Risaleler basılmıştır. Başlangıçta eserlerin Diyanet yolu ile basılmasını Bediüzzaman talep eder, diyanetin yetkilileri buna engel olmaları ile, eserleri Nur Talebeleri basmaya karar verirler. Karar verilir, ama elde hiçbir imkân yoktur.

Nur Talebeleri, ülkedeki bütün illere haber gönderir, her il kaç eser alacaksa o miktarda nakit para gönderirler. Osmanlıca yazılan eserler latinceye çevrilir, daktiloda yazıldıktan sonra bu formalar Üstada gönderildikten ve kontrolü tamamlandıktan sonra son baskısı yapılır.

İlk olarak Sözler kitabının yarısı basılır, daha sonra da ikinci cildi basılır.

Ondan sonra on dört cilt Üstad hayatta iken basılır, daha sonra aralıksız basılmaya devam edilir.

Eserler halen ondan fazla yayınevi tarafından basılmaktadır. Diyanetin bir araştırmasına göre, Kur’ân-ı Hakîmden sonra en çok okunan eser olarak ilân edilir.

Bugün dünyanın bütün dillerine çevrilen eserler, kıyamete kadar okunmaya devam edecektir inşallah.