"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Sıla-i rahim

13 Şubat 2019, Çarşamba
Üstad, büyük günahları yedi olarak tarif ediyor. Onlardan birisi de ”akraba ile ilişkiyi kesmek.”

Anne, baba, teyze ve amca ve evlâtları, dede, nineleri ve onların yakınlarını da kattığımızda, akrabalık halkası oldukça genişliyor.

Üstad ise; ”sizler nesebi kardeşten daha ziyade birbirinize daha yakınsız” derken, iman ve dâvâ noktasında daha yakın olduğumuzu ifade etmektedir. Onun için İzmir Tire ilçesine yılda bir defa mutlaka giderim.

Nurlar’ı bir akşam üzeri orada tanımıştım. Ve, dünyam değişmişti. O nuranî insanların sıcak ilgisi ve alâkası, Nurlar ile müşerref olmamıza vesile olmuştu.

Celal Keseli ve diğer ağabeylerin hasbi ilgisi bizi nesebî kardeşten daha ziyade bir birlikteliğe sevk etmişti.

İşte yine yolumuz Tire’ye düşmüştü. Tire’ye her gittiğimde eski yılları hep anar ve hüzünlenirim. Tire ve Ödemiş havzası, her an hayalimden gitmez.

Ödemiş’teki programımız bittiğinde gece Celal Ağabeyin dâveti üzerine Tire’ye eski yönetim kurulu başkanımız İsmail Özdemir, Prof. Dr. Ömer Önbaş ve Necdet Pehlivan ve kaptanımız İbrahim kardeşim ile Celal Ağabeyimin hanesine misafir olduk.

Nazmiye Hanım Ablamız, Celal Ağabeyimin hanımıdır. Onların nazik misafirperlikleri ile gecemiz çok güzel geçti. Nazmiye Ablamız, gazetemizin şairlerindendir.

Sabah olduğunda Tire sokaklarında maziyi arıyordum. 1973 tarihlerine hayalen gidiyordum. Keder ve hüzün ile, hayal sayfam sinema şeridi gibi gözümün önünden geçiyordu. Eski ağabeylerden bir kısmı vefat etmişlerdi.

Sonra, üç katlı müstakil dershanemize gittik. Çok nezih ortamı vardı. Dersler ve sohbetler ile zamanın nasıl geçtiği anlayamamıştık.

Sonra İzmir’e gitmek için yola çıktık. Akşam, muhteşem bir kalabalık ile Ömer kardeşimin seminerini dinledik. Birçok kardeş ve ağabeyler ile beraber olduk.

Sabah, il meşveret toplantısında Pınarbaşı semtinde beraber olduk. Küçük oğlanın, Karşıyaka semtinde bir işyeri açması ile, İzmir ile beraberliğimiz daha da kuvvet kazanmıştı. 

Erdal ve Erol kardeşlerimin gösterdikleri yakınlığı hiç unutamam.

Okunma Sayısı: 1266
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye harekete geçmeli

    Devlet, piyasaya borçlarını ödesin

    Hesabı millet ödüyor

    Kahire'de patlama: 'Saldırıda ölenler ve yaralılar var'

    Suriye'de herkesin hesabı farklı

    Belçika Başbakanı Michel: Yabancı terörist savaşçılar Suriye'de yargılanmalı

    Reina katliamı davasında ara karar açıklandı

    Meteoroloji'den kar uyarısı

    Binali Yıldırım TBMM başkanlığı görevinden ayrılacağını belirtti

    Van'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    ABD Suriye'de bin 500 asker bırakmayı planladıklarını söyledi

    Suriye sınırına komando sevkiyatı

    'Trump'ın açıklaması YPG'nin dünyaya yönelttiği tehdidi güçlendirdi'

    ‘Soğan ve patates tüketimi düşecek’

    Akaryakıt zammı ÖTV’den karşılansın

    İdlib'de art arda iki araç infilak etti

    Polonya ile İsrail arasındaki ''soykırım'' krizi büyüyor

    Manisa'yı alarma geçiren 'yanlış ihbar'

    Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

    İstanbul'da bir bina daha tahliye ediliyor

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Beni halk seçti. İn! Beni de … tısss!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Din, devlet, siyaset
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tanzim Satış mı? Bir nevî ağrı kesici
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Siyasette “karalama kampanyası”
    Atilla YILMAZ

    Ya hapishaneye, ya hizmete giden kahraman: Süleyman Rüştü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Evlilikte aileler arasında uyum
    Süleyman KÖSMENE

    Muallimleri değil, fenleri dinleyiniz
    Nejat EREN

    Kur’ân hükümleri ve gerçek adalet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.