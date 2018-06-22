"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Siyaset halkası

22 Haziran 2018, Cuma 00:06
Türkiye nin gerçekleri ile siyaset şekilleniyor…

Cumhuriyetin ilk yıllarında ki icraat ile iktidarı yürütmek mümkün değildir.

İşte kamuoyu, işte partiler. Yıllar boyu bunu yaşadık. Artık, hadisenin şekli ortaya çıkmış oldu...

Bunun kriterlerini Bediüzzaman yıllar öncesinde dile getirmişti...

Ama, bu ölçülere uyulmadı. Demokratlar bunu anlamıştı. Osmanlı döneminde buna “Ahrar” adı konulmuştu. 1950’li yıllarda tek başına iktidara gelen Demokrat Parti bu geleneği takip etti.

Ama, muzır anlayış silâhlı kuvvetleri alet ederek bu cereyana çelme taktı. Yaşadığımız zamanda ise eski anlayışı idame ettirmek mümkün değildir.

Bu, gelen anlayışa seviniyoruz. Din siyasete alet edilmemeli. Siyasetin tabiî seyrine anlayış gösterilmeli...

Tahkir ve tezyiften, çirkin ifadelerden kaçınılmalıdır. Alaydan uzak durulmalıdır. Siyasiler, yapacaklarını söylemelidir. Yalandan uzak kalınmalıdır.

Eğer, bu ilkeler muhafaza edilmiş olsa idi, ülkemiz ziyade terakki ederdi.

Artık, birtakım pürüzler giderilmelidir...

İktidar kendinden başka kimseleri muhatap kabul etmiyor.

Tek tip anlayış, tek tip söylemler halkımızı rencide etmektedir.

Şimdi seçimler arefesindeyiz. Söylenecek her şey söylendi. Ülkenin adalete ihtiyacı var. Ülkenin refaha ihtiyacı var. Ülkenin kalkınma ve gelişmeye ihtiyacı var. Ülkenin, gençlerine iş ihtiyacı var. Dış politikanın sağlıklı yürüyüşüne ihtiyacı var. Bunlar, kollektif bir anlayışla yapılabilir.

Bir insanın emri ve iradesi ile yapılan icraatların neticesini görüyoruz.

İşte AKP bir boşluktan meydana çıktı. Devletin bütün varlıkları satıldı. Dış borçlar dört yüz milyar doları geçti. Bunlar, tehlike zillerinin çalmasına sebebiyet verdi. Bazı seçmenlerimiz, hamaset ve fevri hissiyat ile tehlikenin farkında değil.

Ama halkımızın ekseriyeti biraz uyanmış gibi görünüyor. Hele Nur Talebeleri, çok dikkatli olmalıdır.

Safderunluğun âlemi yok! Bazı şeyler, zaman geçince anlaşılıyor.

Yeni Asya, hep haklı çıktı. Ama, unutuldu. Artık kendimize gelelim. Kaç yerimizden ısırıldık. Oyuna gelmeyelim. “Tüh” dememek için aklımızı başımıza alalım.

Okunma Sayısı: 206
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hedefimiz Hür ve Demokrat Türkiye

    Üniversiteler idarî özerklik istiyor

    Heyecan devam ediyor: Sekizinci günün sonuçları ve dokuzuncu günün programı

    'OHAL yüzünden söylemediklerini anlattı'

    Cumhurbaşkanı Adaylarına Basın Özgürlüğü Mektubu: Bütün davalar düşürülsün

    Fatura vatandaşa zam olarak yansıyacak

    Rakamlara göre Türkiye - 1

    AB, Türkiye için itibar meselesi

    Patates-soğan ithal edilecek

    Acı haber Van'dan geldi

    Arjantin'e Hırvatistan şoku

    Korku duvarını yıkacağız

    Karamollaoğlu'nun gündemi de soğan: 'Dolar kuruyla, soğan kuru karıştı'

    ''Cumhurbaşkanı seçilir seçilmez ilk işim...''

    BM Raportöründen ABD yönetimine ve IMF'ye sert eleştiriler

    '750 bin sivil için derin endişe duyuyoruz'

    Turgut Kazan’dan YSK’ya uyarı

    İzmir'den kalpleri yumuşatan bir 'merhamet' haberi... "O ağladı ben ağladım"

    Gerekçe "yanan uçurtma" ve "balonlar": İsrail Gazze'ye yine saldırdı!

    İlk F-35 uçağı teslim alındı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Afrin’den Kandil’e
    Cevher İLHAN

    Son kertede seçim manipülasyonları
    Cemil Said Demirdöğmez

    Dört duvar arasında matemli bir gece
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hak-kuvvet dengesi
    Genel

    Hedefimiz Hür ve Demokrat Türkiye
    Faruk ÇAKIR

    Önce kendiniz inanın!
    Emin Fırat

    Rakamlara göre Türkiye - 1
    İbrahim ERSOYLU

    Cemaatlar siyaset tuzağına düşmemeli
    Ali FERŞADOĞLU

    Siyasî hayatımızı kime göre düzenlemeliyiz?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.