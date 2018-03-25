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25 MART 2018 PAZAR - YIL: 49

Üstaddan mektup var…

25 Mart 2018, Pazar
O, mektuplarını önceden yazmıştı…

Hem de hepimize, bütün zamanlara..

“Aziz kardeşlerim !” diye başlıyordu mektupların başlıkları.

Hep aziz olmamızı istedin..

Mert olmamızı, sadık olmamızı,

Feragat ve fedakâr olmamızı,

Alicenap ve feragat sahibi olmamızı,

Talebelikten vazgeçmememizi anlattın.

Feleğin çemberinden geçmiş, dünya zinetinden iğrenmişler onun sesine koştular..

Her meşrepten insanlara kol-kanat gerdin..

Ben de o yıllarda, on yedi yaşlarında idim.

Bir yol ayrımında idim, 1973 yılı..

Ankara terminalinden İzmir otobüsünün cam kenarına oturmuş, gözyaşlarımı kederime katmış bir çıkış yolu arıyordum..

Ve, hazin bir duâda bulundum:

“Ya Rabbi! Bana güzel bir yol göster.” diye derin bir niyazda bulundum.

Aradan çok geçmeden, akrabamız merhum Ömer kardeşim bana ısrar ile Tire ilçesine gitmemizi istedi.

Israrlarından usanmıştım.

Neyse gittik.

Gittiğimiz yer ve buluştuğumuz yer Nurcularmış.

Bir gecede bize muhabbet kollarını ardına kadar açtılar. Özellikle Celal Keseli Ağabey..

Bizi yolcu ederken, esnaf ise dükkânlarını, memur ise daireden izin alarak bizi yolcu etmeye geldiler.

İzmir’den verdikleri adreslerde fedakâr Nurcuların muhabbeti ile kucaklaştık.

Duâlarım kabul olmuştu.

Yolun en harikasını bulmuştum.

İşte o zaman okuduğum ve yıllarca okuduğum mektuplar sanki benim için yazılmıştı..

Sadece bana değil, bütün kalbi yaralı olanlara hitap ediyordu bu mektuplar.

Bu mektupların kıyamete kadar gelecek ehl-i iman ve Nur Talebeleri içindi..

Ah Üstadım!

Seni Dünya gözü ile görmeyi ne kadar arzu ederdim..

Bu aşkım ve şevkim rüyaların ile süslendi..

“Bizler, acele ettik kışta geldik, sizler Cennetasa bir baharda geleceksiniz. Şimdi ekilen Nur tohumları zeminin de çiçek açacaktır.” demiştin.

İşte aynen öyle oldu..

Fidelediğin çiçekler Dünyanın her tarafında açmaya başladı.

Bizler talep ettik, Cenâb-ı Hak seni imdadımıza gönderdi.

Şahsına ehemmiyet vermedin. Rahat yüzü görmedin..

Nazarları Nurlara çevirdin.

Vasiyetini hayatımıza nakşettik.

Merak etme Üstadım!

Nurlar âleme ışık saçıyor.

Bizler de sana selâmlar ve hürmetlerimizi iletiyoruz.

Meçhul kabrinde mesrur ol.

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