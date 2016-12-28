"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ARALIK 2016 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Yaşarken ölenler

28 Aralık 2016, Çarşamba
Hayat gittikçe yaşanmaz hale geldiği zaman hatırlarız ölümü.

Binler meşakkat ve ızdıraplar...

Kâmil insanlar ölmeden önce ölmeyi tavsiye etmişlerdir.

Çünkü ölüm her şeyin hem sonu hem de başlangıcıdır.

İki cihanın serveri (asm) Efendimiz:

“Ölenin kıyameti kopmuştur,”

“İnsanlar uykudadır, öldükleri zaman uyanırlar.”

“Her kul hangi amel üzerine ölürse o amel üzerine dirilir” diye ifade buyurur ölümü.

Öyle insanlar vardır, hayatta olsa bile ölü gibidirler.

Kendisi için yaşayan, kendi menfaatlerinin esiri olmuşlardır.

Bediüzzaman Hazretleri:

“Lâyemut değilsin, başıboş değilsin, bir vazifen var. Gururu bırak, seni yaratanı düşün kabre gireceğini bil öyle hazırlan.”

“Hazırlanınız, daimi bir memlekete gideceksiniz . Öyle bir memleket ki , bu memleket ona nisbeten bir zından hükmündedir” der.

Yunus ise şöyle seslenir:

“İşte bu söze Hak tanıktır,

Bu can bu gövdeye konuktur,

Bir gün ola çıka gide,

Kafesten kuş uçmuş gibi.”

Yahya Kemal Beyatlı ise:

“Ölmek değildir ömrümüzün en feci işi,

Müşkül odur ki ,ölmeden evvel ölür kişi.”

Ölüm üzerine öylesine çok şeyler söylendi ki, bazı insanların hiç umurun da olamadı.

Halbuki ölüm en büyük nasihatçı idi.

Hazreti Ebubekir (ra) Efendimiz:

“Kabre hazırlıksız giren, denize kayıksız açılmış gibidir” der.

Karacoğlan :

“Ağa olsa, paşa olsa, bey olsa,

Yakasız gömleğe sarılır bir gün.” 

Samipaşazede Sezai şöyle seslenir:

“Mezar sonsuzluğun kapıdır.”

Önemli olan ölmeden önce ölmektir.

Ölümün hakikatini idrak etmektir.

Günde dünya yüzünde yüz elli binden fazla insan ölmektedir.

İki yüz binden fazla da doğmaktadır.

İşte dünya böyle bir menzildir.

Gelen gider, konan göçer.

Giden insanlar yaptıkları ile anılırlar.

Bazı insanlar, ayakta gezen cenazeler gibidir.

Ha yaşamış, ha yaşamamıştır fark etmez..

Öyle gelmiş, öyle gitmiş.

Şehitlere yürekler yanarken, makamları bizleri rahatlatır.

Ölüm acısını hissetmeyen bahtiyar insanlardır onlar.

Onları  ölümleri semavat ve yeryüzünü ağlatır.

Dünyayı insanlara dar edenlerin ölümleri ise, her şeyi sevindirir.

Dünyanın hadiseleri insanların imtihanlarını oldukça zorlaştırdı.

Mükafatlarını da zenginleştirdi..

Cennet çok pahalandı.

Cehennem ise lüzumlaşmadı.

Çok zalimler türedi ki;

“Yaşasın cehennem “ diyenlerin sayısı gittikçe fazlalaştı.

Ölmeden önce öldük, çünkü öleceğimizi biliyorduk.

Okunma Sayısı: 979
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Düşen Rus uçağı ile ilgili yeni iddia!

    İstanbul ve Ankara, İzmir'in gerisinde kaldı

    İsrail'den tehdit: Bunu savaş ilanı olarak kabul ederiz

    Çatışmada yaralanan asker şehit oldu

    Aşırıcılığın İslam ile hiçbir ilgisi yok

    34 muvazzaf asker gözaltına alındı

    Hac başvuruları başladı

    Hulusi Akar'a 10 soru gönderildi

    İslam'a hakaret eden vali hakim karşısında

    Yeni asgari ücrette sona doğru

    Türkiye ile Rusya anlaştı

    Kilis'e askeri araç sevkiyatı yapıldı

    'Yedek milletvekilliği' iptal oldu

    İsrail diken üstünde

    Belediyelere kesinti şoku
    📷

    Çorum ve Kütahya'nın ardından Kahramanmaraş’ta da Nur çiçekleri açtı

    Suriye ve Müsbet Hareket-1: Suriyeli Muhalifler savaşa sürüklendi

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Şehitlerimiz var, canımız acıyor ama geri dönemeyiz artık

    En Çok Okunanlar

    Hatice DENİZ

    Sessiz çığlık!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ülkenin kaderi bir partiye veya şahsa bağlanabilir mi?
    Genel

    İsrail diken üstünde
    Genel

    Belediyelere kesinti şoku
    Cevher İLHAN

    ‘Siyasi çözüm’ söylemiyle ‘askerî çözüm’ ısrarı
    Faruk ÇAKIR

    Önce sistem değişse olmaz mıydı?
    Genel

    İsrail'den tehdit: Bunu savaş ilanı olarak kabul ederiz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hasan Âli ve şaibeli Köy Enstitüleri
    Hasan GÜNEŞ

    Suriye ve Müsbet Hareket-1: Suriyeli Muhalifler savaşa sürüklendi
    Genel

    Risale-i Nur Enstitüsü'nün sitesi yenilendi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2016, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.