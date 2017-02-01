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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 ŞUBAT 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Zübeyir Gündüzalp’in hassasiyeti

01 Şubat 2017, Çarşamba
Geçen hafta kaleme aldığım makalemde siyasal İslâm’ın nasıl doğduğunu dile getirmiştim.

Bu anlam da çok müsbet manada tepkiler aldım.

Bu hareketin Demokrat harekete ne denli zarar verdiğini yıllar boyunca yaşayarak gördük.

Hüsamettin Akmumcu ve Tevfik Paksu’nun önderlik yaptığı bu hareket zamanla bu yıllara uzanan bir seyir izledi.

1973 yılında 48 milletvekili alan bu hareket Demokratlara zarar verdi.

Daha sonra CHP ile koalisyon kurarak, yıllarca iktidardan uzak Halkçıları iktidara taşıdılar.

Eski iç işleri bakanı Oğuzhan Asiltürk’ün ifadesi ile “Bunlar bizim namaz kılmayan kardeşlerimiz” diyerek muhabbetlerini ziyadeleştirdiler.

Bu arada, getirilen genel af ile komünistlerin affedilmesi için yoğun bir faaliyet başladı.

MSP içinden 24 milletvekili bu affa menfi oy verdiler.

Buna rağmen 1971’ de, komünist ve anarşist kafaya sahip  kimseler hapisten çıkarılıp devlet kademelerinde görev aldılar.

Zübeyir Gündüzalp bu harekete karşı olduğu halde, bazı ağabeyler bu hale pek ses çıkarmıyorlardı.

Bu siyasal harekete  başta ön ayak olan Hüsamettin Akmumcu, Ankara Hacı Bayram mevkiinde bulunan 27 diye tabir edilen ve halen hizmete devam eden dershaneye geleceğini haber verir. O anda Zübeyir Gündüzalp de oradadır.

Bayram Yüksel Ağabey heyecanla:

“Ağabey Hüsamettin Ağabey ziyaretimize gelecekmiş” der..

Zübeyir Ağabey hasta ve halsiz olduğu halde hemen hazırlanıyor ve dışarıya çıkmak istiyor.

Bayram Ağabey:

“Ağabey nereye gidiyorsun?”

“Kardeşim benim alaküllihal buradan ayrılmam lâzım” diyerek sür’atle oradan ayrılıyor.

Zübeyir Ağabey kendisini istismar ettirmek istemiyor.

Üstadın tavsiyelerine ve Nur Talebelerinin ısrarlı tavsiyelerine uymayarak bu hareketi başlattıkları için bu tavrı gösteriyor.

1977 yılı bir dönüm noktası idi.

CHP bu fırsatı tek başına iktidara taşımak istiyordu.

Bu atmosferde Nur Talebeleri yaptıkları istişarelerde CHP’nin iktidara gelmemesi için karar aldılar.

Yoğun bir siyasî kampanya ile Yeni Asya’nın çıkardığı “İslâmî hareket ve MSP” broşürü binlerce basılarak dağıtıldı. Nur Talebeleri il, il köy köy  gezerek durumu millete anlattılar. Neticede, CHP 213 milletvekili MSP 24 milletvekili aldı.

Çünkü, Bediüzzamanın ifadesi ile “Halk Partisi iktidara gelse komünist kuvvet aynı partinin altında bu vatana hâkim olacak” sözü bu tehlikeyi gösteriyordu.

Mevlânâ Halid Hazretleri’nin talebeleri 1877’de İstanbul Yeşilköy civarında, İstanbul’a 13 km kala Rus ordusunu durdurduğu gibi, Nur Talebeleri de Üstadın işareti ile 13 milletvekili noksan olarak CHP iktidarını durduruyorlardı.

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