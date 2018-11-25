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25 KASIM 2018 PAZAR - YIL: 49

Kelebek Hanım

Raziye Bağcı
25 Kasım 2018, Pazar
Zeynep hayata gözlerini açtığı ilk andan itibaren naif bir yapıya sahip olduğu için annesi ona hep “Kelebek Hanım” derdi.

Çünkü annesi Zeynep’e her baktığında bir kelebeğin kanatlarının kırılganlığı ve güzelliğini hatırlardı. Kelebek Hanım birinci sınıfın ilk yarısını bitirmiş ve okuma yazmayı öğrenmişti. Okulun ilk dönemi de bitmişti ve tatili başlamıştı. Tam da o gün kar yağıyordu bunun heyecanı ile yatağından fırladığı gibi elini yüzünü yıkadı. Küçüklükten beri annesinin onun için oluşturduğu bir kitaplık vardı ve bu güzel kar yağan tatil gününde kitap okumak istiyordu. Son zamanlarda alışkanlığı da olmuştu zaten.

 Önce kitapları biraz kurcaladı daha sonra içinden kocaman yazıları olan bir kitabı aldı. Kitabın dışında da kocaman bir gül resmi vardı bu resimden kitabın Peygamber Efendimizle (asm) ilgili olduğunu anlamıştı. Şimdi daha da büyük bir zevkle okuyacaktı, çünkü gül kokulu sayfalarda gezinmek Kelebek Hanımı daha mutlu edecekti. Kitabın ilk sayfasını açtı ve Peygamberimizle (asm)  ilgili şu hadise’yi okumaya başladı: “Peygamberimiz (asm) bir yatsı namazına torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’i sırtında taşıyarak mescide geldi ve tekbir alarak namaza durdu. Secdeyi çok uzun tutmuştu. Rasulullah (asm) namazını bitirince orada bulunanlar: “Ey Allah’ın Rasulü namazda secdelerinden birini o kadar uzun tuttun ki başına bir iş geldiğini ya da vahyin gelmiş olabileceğini düşündük” dediler. 

Bu hadiseyi okuyan Kelebek Hanım bir anda korkuya kapılmıştı; “acaba sevgili Peygamberimizin (asm) başına ne geldi” diye kendi kendine sordu. Bunu öğrenmek için hemen okumaya devam etti. “Dediklerinizin hiçbiri olmadı, ancak torunum sırtıma çıkmıştı ve o sırtımdan inmeden secdeden kalkmayı hoş bulmadım”1 buyurdu. Peygamberimizin (asm) yanındaki insanlar hem şaşırmış hem de Peygamberimizin (asm) sevgi ve merhametine hayran kalmışlardı.

 Kelebek Hanım da kitabını bitirdikten sonra Peygamberimizin (asm) yanındaki insanlar gibi hem şaşkın hem de mutlu olmuştu. Sevgili Peygamberimize (asm) olan sevgisi artmıştı. Kitabı okuyup bitirdikten sonra kitaplığına geri koydu. Öğrenmiş olduğu hadiseyi hemen annesine anlatmak istiyordu. Bunun için koşarak mutfağa girdi, annesinin yanağına kocaman bir öpücük kondurdu. Sonra kahvaltı sofrasına oturdular. Kelebek Hanım, Peygamberimizin (asm) torunlarına gösterdiği o güzel şefkati ve merhameti annesiyle paylaştı. Onu annesine anlatırken aklına oyun oynarken parmağını incitip ağladığı ve dedesinin kendisine olan şefkat ve merhamet dolu yaklaşımı aklına gelmişti. Doğru ya bizim örneğimiz Peygamberimizdi (asm). Demek ki dedem de Peygamberimiz’den (asm) öğrenmişti merhametli olmayı. Kelebek Hanım annesine “Anne, dedem de mi Peygamberimizin (asm) hayatını kitaplardan okuyup öğrendiği şekli ile hayatında uygulamaya başladı?” diye sordu. Annesi, “Evet kızım deden kitap okumayı çok sever. Küçük yaşlarımdan beri bana kitap alır ve okurdu. Ben de şimdi sana okuyorum” dedi. Kelebek Hanım “nesilden nesile kitap sevgisi desene anne” diye karşılık verdi annesine. Bu söz üzerine gülüşerek tatil gününün ilk kahvaltısını mutlulukla yapmış oldular.

Dipnot:

1- Nesai, Tatbik, 1129; Hakim c. 3, s. 4775.

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