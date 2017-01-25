"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Ahirzamanda dâvâ insanı!..

25 Ocak 2017, Çarşamba
Zaman ahirzaman olmakla birlikte, zamanın hızı da ahirzamana uygun, mütenasip bir şekilde tahakkuk ediyor…

Ümidin atına, şevkin süvarisine, yükün gayret ve himmetine çok dikkat ederek mahall-i maksudumuza doğru hareket etmemiz ve gitmemiz icap ediyor…

Ahirzaman  insanının iman, Kur’ân ve İslâmiyet dâvâsı; en şiddetli, en büyük, en geniş, en mesuliyetli ve en hızlı sür’atli bir dâvâdır… Bu dâvâda okuyan, meselesini bilen, dâvâsını öğrenen ve öğreten ve tam teşekküllü , müştemilatlı bir şekilde zamanında, yerinde ve hızlı olarak hareket edenler kazanabilir, muvaffak ve muzaffer olabilir…

İman ve iman kurtarmak dâvâsı havfı, korkuyu, tembelliği, çekinmeyi, ertelemeyi, gafleti, ötelemeyi, yeisi, ümitsizliği ve karamsarlığı sevmez, istemez ve kaldırmaz…

İman, Kur’ân ve İslâmiyet dâvâsının dâvâlıları muhakkak bir surette iman hakikatlerini tam elde etmek ve hayata geçirerek yaşayabilmelidirler… Ümidini kırmadığın, korkmadığın, tembelliğe ve gaflete düşmediğin gibi; kimseleri de korkutmayacaksın, ümitsizliğe sevk etmeyeceksin, tembellik döşeğine atmayacaksın ve inkisar-ı hayale uğratmayacaksın…

İman ve Kur’ân dâvâsında bir ve beraber olanların daima saflarını sıkı tutmaları; vahdeti, birliği, beraberliği çalıştıkları kudsî dâvâ ve manalar için canlandırmaları gerekmektedir…

Bu kudsî dâvâda kendisini tahkiki imanla teçhiz eden ve hayatında iman hakikatlerini yaşayabilme başarısını gösterenlere; bütün dalâlet, sefahat ve ehl-i ifsad komiteleri sataşsa, bütün şer orduları hücum etse bir halt edemezler… İnşaallah… 

Kendi dâvâsını iyi öğrenen, okuyan, anlayan ve anlatan adamın tek dayanağı ve kuvveti Rabbi Zülcelâline olan kuvvetli ve sarsılmaz imanıdır… Böyle bir adam başkalarının eksiklikleriyle, noksanlıklarıyla, hatalarıyla ve safsatalarıyla uğraşarak kıymetli vaktini zayi edemez ve etmemelidir de….

Okunma Sayısı: 97
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Güneydoğu esnafının feryadı

    OHAL Komisyonu AİHM’e engel mi?

    Demokrasiden uzaklaştık, AB ilişkileri krize girdi

    Orta Asya kökenliler endişeli

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    PKK'lı 3 canlı bomba yakalandı

    Kartla 587 milyar liralık alışveriş yaptık

    44 yıllık dev şirket satıldı

    43 Hava Harp Okulu öğrencisine tahliye

    Bilal Erdoğan hakkındaki soruşturma kapatıldı

    Arınç, Erdoğan'a yazdığı mektubu yayınladı

    İran'dan doğalgaz fiyatına indirim

    Süleymaniye Camiinin imareti çöp deposu olmuş!

    750 bin sivilin güvenliği tehlikede!

    Meteoroloji'den dikkatli ve tedbirli olun uyarısı!

    Merkez Bankası'ndan faiz kararı

    "Referandumdan 'Evet' çıkarsa terörün sesi kesilir" açıklamasına tepki gösterdi

    Şehit Ömer Halisdemir'le son konuşmasını anlattı...

    Cazibe Merkezleri desteklerini açıkladı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya devlet yönetmeye hiç talip olmadı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dr. Saydam ile Şair Ecevit’in Başbakanlığı
    Genel

    OHAL Komisyonu AİHM’e engel mi?
    Cevher İLHAN

    “Tehditlerle, korkularla, hilelerle...”
    Sebahattin YAŞAR

    Bir Fatma Teyze imtihanı
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Kadınlardan iki ibretli fotoğraf!
    Mehmet KARA

    “Kim öle kim kala” ise…
    İbrahim ERSOYLU

    Musîbetlerden kurtuluş için duâ zamanı
    Ali FERŞADOĞLU

    İlhamlar yağmur gibi yağar
    Faruk ÇAKIR

    Esnafın can derdi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.