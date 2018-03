Aziz ve kahraman Üstadımızın hasretiyle…

İman hizmetini herşeyin üstünde tutan, başkalarının da imanını kurtarmayı vazife bilen. İman ve Kur’ân hizmeti uğruna ahiretini dahi feda etmeye hazır olan, iman hizmetkârlığını gizlemeyen, iman hizmetinde korku duygusu taşımayan, “Kur’ân’ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa Cenneti de istemem, orası da bana zindan olur, milletimizin imanını selâmette görürsem Cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gül gülistan olur…” diyen fedakâr Üstadımız…

Risale-i Nur hizmetini en birinci vazife bilen, “dine hizmet ettim” diye gururlanmayan, insanların hürmet ve ikramını arzu etmeyen, şan ve şöhret peşinde koşmayan, insanların yardım ve teveccühünü reddeden, riyadan sakınan, tasannua girmeyen, dünyanın ücret yeri değil hizmet yeri olduğunu bilen, “Sultan-ı Kâinat birdir. Herşeyin anahtarı O’nun yanında, her şeyin dizgini O’nun elindedir. Her şey O’nun emriyle halledilir. O’nu bulsan, her matlûbunu buldun, hadsiz minnetlerden korkulardan kurtuldun” diyen necip Üstadımız…

Vazifemizin hizmet, neticenin ise Allah’a ait olduğunu ders veren, İslâm kahramanı Celâleddin Harzemşah’ın halini bize örnek olarak anlatan, hizmette nefsi öne sürüp, ücrette unutan, enaniyeti büyük tehlikelerden biri olarak bilen, uhuvvetkârane tesanüd eden ve kardeşlerini tenkit etmeyen, “Ey insanlar! Fani, kısa, fâidesiz ömrünüzü bâki, uzun, faideli, meyveli yapmak ister misiniz? Madem istemek insaniyetin iktizasıdır, Baki-i Hakikî’nin yoluna sarfediniz” diyen muazzez Üstadımız…

Enaniyet ve benliğin şeytanın mesleği olduğunu söyleyen, daima mahviyet ve tevazuu tavsiye eden, birbirinin kusuruna bakmamayı ve uhuvvet ve tesanüdü muhafaza etmemizi ders veren, “Evet bahtiyar odur ki, Kevser-i Kur’ânîden süzülen tatlı, büyük bir havuzu kazanmak için bir buz parçası nev’indeki şahsiyetini ve enaniyetini o havuz içine atıp eritendir” diyen tevazu sahibi Üstadımız…

Birbiriyle münakaşa etmeyen, birbirine ihlâsla muhabbet besleyen, hizmet ehli arasında şahsî cesareti kullanmayan, birbirine tesellici ve numune-i imtisal olan, tesanüdü en önemli bağ bilen ve muhafaza eden, tama göstermeyen iktisadı esas tutan, Risale-i Nur’a sadâkat, sebat ve uhuvvetle bağlanarak, kendi nefsini ittiham edip, meslektaşını takdir eden, birbirine su-i zan etmeyen Risale-i Nur Talebelerinin aziz Üstadı…

“Eğer korkunuz mesleğimden ve Kur’ân’a ait dellâllığımdan ve kuvve-i maneviye-i imaniyeden ise elli bin nefer değil, yanlışsınız meslek itibariyle elli milyon kuvvetindeyim diyen” diyen kahraman ve münevver Üstadımız…

Her türlü meşguliyet arasında hizmeti üstün tutan, her türlü hücum ve zarar ihtimaline rağmen hizmetten geri kalmayan, müfritâne irtibat içinde sadâkatte ve sebatta olan, ihlâs ve sadâkatte sabır göstererek, manevî fırtınalara karşı ihtiyatlı ve dikkatli olan, azamî himmetin yanında daima her işimizde şer’i meşvereti esas tutan, “Hakikî zevk ve elemsiz lezzet ve kedersiz sevinç ve hayattaki saadet yalnız imandadır ve iman hakikatleri dairesinde bulunur…” diyen fâzıl Üstadımız...

“Şu fanî âlemden, bakî bir âleme dönülecek, kadim-i Bakî’nin ebedî saltanat merkezine gidilecek. Dünyadan ahirete geçilecek, döneceğiniz kapı O’nun dergâhıdır. Sığınacağınız yer, O’nun rahmetidir” diyen âlim Üstadımız...

En önemlisi de Risale-i Nurlar’ı devamlı, dikkatli ve sabırlı bir şekilde tekrar tekrar okuyan, daima münacaat ve tefekkürle meşgul olan, cemaatle namazı ve tesbihatı da Risale okumalarına taç yapan, “İman, manevî bir Cennet çekirdeğini taşıyor. Küfür manevî bir Cehennem tohumunu saklıyor. Demek, selâmet ve emniyet, yalnız İslâmiyet’te ve imandadır” diyen mübeccel Üstadımız...

Mehdi-i âzam, müceddid-i ekber, beşerin mevkii muallasında, bütün Kur’ân, iman hizmetkârlarının, bütün Risale-i Nur Talebelerinin aziz ve kahraman, merhum ve mağfur Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri…

Yetiştirdiğin nurlu, kahraman, imanlı, ihlâslı, mücahid iman ordusundan dolayı İslâm âlemi ve Türk milleti sana medyun, müteşekkir ve duâcıdır… Yine ittihad etmek, bir ve beraber olmak arzu ve temennisiyle aramızdasın, müttehid olarak kalbimizdesin…