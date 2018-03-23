"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Aziz ve kahraman Üstadımızın hasretiyle…

23 Mart 2018, Cuma
İman hizmetini herşeyin üstünde tutan, başkalarının da imanını kurtarmayı vazife bilen. İman ve Kur’ân hizmeti uğruna ahiretini dahi feda etmeye hazır olan, iman hizmetkârlığını gizlemeyen, iman hizmetinde korku duygusu taşımayan, “Kur’ân’ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa Cenneti de istemem, orası da bana zindan olur, milletimizin imanını selâmette görürsem Cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gül gülistan olur…” diyen fedakâr Üstadımız…

Risale-i Nur hizmetini en birinci vazife bilen, “dine hizmet ettim” diye gururlanmayan, insanların hürmet ve ikramını arzu etmeyen, şan ve şöhret peşinde koşmayan, insanların yardım ve teveccühünü reddeden, riyadan sakınan, tasannua girmeyen, dünyanın ücret yeri değil hizmet yeri olduğunu bilen, “Sultan-ı Kâinat birdir. Herşeyin anahtarı O’nun yanında, her şeyin dizgini O’nun elindedir. Her şey O’nun emriyle halledilir. O’nu bulsan, her matlûbunu buldun, hadsiz minnetlerden korkulardan kurtuldun” diyen necip Üstadımız…

Vazifemizin hizmet, neticenin ise Allah’a ait olduğunu ders veren, İslâm kahramanı Celâleddin Harzemşah’ın halini bize örnek olarak anlatan, hizmette nefsi öne sürüp, ücrette unutan, enaniyeti büyük tehlikelerden biri olarak bilen, uhuvvetkârane tesanüd eden ve kardeşlerini tenkit etmeyen, “Ey insanlar! Fani, kısa, fâidesiz ömrünüzü bâki, uzun, faideli, meyveli yapmak ister misiniz? Madem istemek insaniyetin iktizasıdır, Baki-i Hakikî’nin yoluna sarfediniz” diyen muazzez Üstadımız…

Enaniyet ve benliğin şeytanın mesleği olduğunu söyleyen,  daima mahviyet ve tevazuu tavsiye eden, birbirinin kusuruna bakmamayı ve uhuvvet ve tesanüdü muhafaza etmemizi ders veren, “Evet bahtiyar odur ki, Kevser-i Kur’ânîden süzülen tatlı, büyük bir havuzu kazanmak için bir buz parçası nev’indeki şahsiyetini ve enaniyetini o havuz içine atıp eritendir” diyen tevazu sahibi Üstadımız…

Birbiriyle münakaşa etmeyen, birbirine ihlâsla muhabbet besleyen, hizmet ehli arasında şahsî cesareti kullanmayan, birbirine tesellici ve numune-i imtisal olan, tesanüdü en önemli bağ bilen ve muhafaza eden, tama göstermeyen iktisadı esas tutan, Risale-i Nur’a sadâkat, sebat ve uhuvvetle  bağlanarak, kendi nefsini ittiham edip, meslektaşını takdir eden, birbirine su-i zan etmeyen Risale-i Nur Talebelerinin aziz Üstadı…

“Eğer korkunuz mesleğimden ve Kur’ân’a ait dellâllığımdan ve kuvve-i maneviye-i imaniyeden ise elli bin nefer değil, yanlışsınız meslek itibariyle elli milyon kuvvetindeyim diyen” diyen kahraman ve münevver Üstadımız…

Her türlü meşguliyet arasında hizmeti üstün tutan, her türlü hücum ve zarar ihtimaline rağmen hizmetten geri kalmayan, müfritâne irtibat içinde sadâkatte ve sebatta olan, ihlâs ve sadâkatte sabır göstererek, manevî fırtınalara karşı ihtiyatlı ve dikkatli olan, azamî himmetin yanında daima her işimizde şer’i meşvereti esas tutan, “Hakikî zevk ve elemsiz lezzet ve kedersiz sevinç ve hayattaki saadet yalnız imandadır ve iman hakikatleri dairesinde bulunur…” diyen fâzıl Üstadımız...

“Şu fanî âlemden, bakî bir âleme dönülecek, kadim-i Bakî’nin ebedî saltanat merkezine gidilecek. Dünyadan ahirete geçilecek, döneceğiniz kapı O’nun dergâhıdır. Sığınacağınız yer, O’nun rahmetidir” diyen âlim Üstadımız...

En önemlisi de Risale-i Nurlar’ı devamlı, dikkatli ve sabırlı bir şekilde tekrar tekrar okuyan, daima  münacaat ve tefekkürle meşgul olan, cemaatle namazı ve tesbihatı da Risale okumalarına taç yapan, “İman, manevî bir Cennet çekirdeğini taşıyor. Küfür manevî bir Cehennem tohumunu saklıyor. Demek, selâmet ve emniyet, yalnız İslâmiyet’te ve imandadır” diyen mübeccel Üstadımız...

Mehdi-i âzam, müceddid-i ekber, beşerin mevkii muallasında, bütün Kur’ân, iman hizmetkârlarının, bütün Risale-i Nur Talebelerinin aziz  ve kahraman, merhum ve mağfur Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri… 

Yetiştirdiğin nurlu, kahraman, imanlı, ihlâslı, mücahid iman ordusundan dolayı İslâm âlemi ve Türk milleti sana medyun, müteşekkir ve duâcıdır… Yine ittihad etmek, bir ve beraber olmak arzu ve temennisiyle aramızdasın, müttehid olarak kalbimizdesin…

Okunma Sayısı: 137
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Her kışın bir baharı, her gecenin bir sabahı vardır...

    Medresetüzzehra bir Esma okuludur

    Zulüm bâki değildir

    İnternete RTÜK sansürü

    Manevi coşku içinde idrak ediliyor: Rağbet edilen gecede camiler doldu taştı

    Fransa'da büyük grev: Çok sayıda lise ve üniversitede eğitime ara verildi

    Tillerson'dan imalı mesajlar içeren veda konuşması...

    Uluslararası Af Örgütü: Ahed derhal serbest bırakılmalı

    Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde askeri uçak düştü: 1 şehit var!

    Kuvvetler ayrılığı ilkesi en fazla Türkiye’de zedelendi

    Kaboğlu: Karar, benzeri durumda olan kişilere de uygulanmalı

    CHP'den ''dolandırıcılık'' raporu ve ''Çiftlik Bank'' açıklaması

    Trump, milyarlarca dolarlık imzayı attı

    İdlib'de yine pazar yeri saldırısı: Çok sayıda ölü var!

    Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin Akar'dan açıklama

    Milyonlarca hesaptan veri toplandığı iddiasına tepkiler büyüyor

    Güney Kore, ''fazla çalışan'' memurun bilgisayarını kapatacak

    Erdoğan - Trump görüşmesi hakkında Kalın'dan açıklama

    Demirdöğmez tahliye edildi

    'Dünyanın en büyük baklavası' oldu

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Nevrûz, Kadir, Vedâ...
    Genel

    Zulüm bâki değildir
    Genel

    Her kışın bir baharı, her gecenin bir sabahı vardır...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Nurlu nesiller
    Genel

    Medresetüzzehra bir Esma okuludur
    Genel

    İnternete RTÜK sansürü
    İslam YAŞAR

    "Kürtlere imha" raporunu reddetti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    İslâmın kuvvetiyle hakikî medeniyeti göreceğiz, inşaallah
    Süleyman KÖSMENE

    Yüksek asrın insanları Bediüzzaman’ı anlıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.