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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Bediüzzaman Haftası üzerine

09 Nisan 2017, Pazar
Daima müsbet hareketi ve müsbet tarzda hizmeti Risale-i Nur Talebelerine tavsiye eden ve bunu ekser mektuplarında ikaz eden Bediüzzaman Said Nursî’yi anmak ve onun adına haftalarca programlar düzenlemek; elbette ki, yine herşeyiyle müsbet iman, Kur’ân, İslâmiyet hizmetini hayata geçiren Bediüzzaman SaidNursî’ye yakışır… Hakkıdır… Lâzımdır…

Türkiye’nin dört bir yanında Bediüzzaman’ı anma programları yapılırken maalesef birkaç mahalde de programlar yapılamamıştır…

Buna rağmen müsbet hareket eden ve talebelerine müsbet hareketi tavsiye eden Bediüzzaman’ın görüşleri, fikirleri, düşünceleri yine müsbet ve faydalı bir şekilde büyük illerimizdedile getirilerek anma faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

Katılabilme imkânını elde ettiğimiz İstanbul Panel ve Risale-i Nur Kongresi, Bursa Paneli ve Mevlidi programları ise tek kelimeyle müsbet hareketin ve müsbet hizmetin muhteşem bir örneği olmuştur…

Katılımcıların herbirinin asayişin muhafızları ve muhabbet fedaileri olduğunu görmek isteyenler, bu programların kayıtlarını muhakkak bir surette seyretmeli ve yapılan konuşmaları dinlemeleri gerekmektedir…

Dışarıdan, zahiren hissedilen bir görüntü, bir algı ve huzur ve saadet zinciri vardı ki, konuştuğumuz herkes Istanbul ve Bursa programlarında bunu hissetmişler… Şahs-ı manevinin tecellisiyle ortaya çıkan ve manevî kuvvet ve tesiratını gösteren Cenâb-ı Hakk’ın inayet ve ihsanı…

Evet, aşikâr bir şekilde simalarda, konuşmalarda ve hislerde makes bulan şahs-ı manevî tecellisi ve inayet-i İlâhiye Bediüzzaman’ı anma programlarında hissedildi ve katılımcılar tarafından da bizatihi yaşandı…

Ümitvar olmak, şevkli olmak; himmeti gayreti yalnız ve yalnız Cenâb-ı Hak’kın rızasını düşünerek harcamak ve bunu fertler olarak değilde cemaat ruhu ve anlayışı ile yapmak; inşallah azim bir şahs-ı manevinin tecellisine sebep olduğu gibi mazhariyetini de şahs-ı manevî çadırına dahil olanlara hissettirir…

Huzur verir, saadet verir, memnun ve mesrur eder inşallah… Nice Bediüzzaman anma programlarına…

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