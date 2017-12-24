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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 ARALIK 2017 PAZAR - YIL: 48

Bizleri utandırma ve kapıdan çevirme!...

24 Aralık 2017, Pazar
Rabbimizden niyazımız ve duamız daima istidadlarımızın O’nun yolunda kullanabilmemiz olmalıdır… Bütün cihazatımızla Cenab-ı Hakkın marziyatı dairesinde O’nun istediği bir kul olma isteği, arzusu ve gayretiyle yaşamalıyız…

Dünyayı severek, bilerek, isteyerek ve ahirete sırtımızı dönerek istemekten, arzu etmekten ve tercih etmekten; büyük bir musibet ve bela ve taun gibi Rabbimize sığınmalıyız ve O’na yalvarmalıyız… Bütün gücümüzle, varlığımızla, sonsuz bir gayret ve cehdle Allah’ı tanıma, bilme yolunda; marifetullahta, muhabbetullahta, huzur-u daimide, kudsi, manevi lezzet ve zevk yolunda imani bilgiler ve fiiller, fikirler elde etmek için gayret sarfetmeli ve çalışmalıyız…

Kendimiz için en büyük cihadın, cihad-ı ekberin; nefsimizi, şeytanımızı, süfli arzularımızı  yenmek, yok etmek ve onlara uymamak olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız ve bu konuda imani bir teçhizata, korunma silahlarına, imani, Kur’ân’î, İslami güç ve kuvvete sahip olabilmeliyiz…

İslamı yaşamak ve imani bilgileri hayata geçirebilmek konusunda Efendimizin (asm) sünnetini başımızda daima nurlu bir fener gibi hayatımızdaki her halimizde yaşamayı ve göstermeyi; sahip çıkmayı bizlere nasip ve müyesser eylemeyi Rabbimizden istemeliyiz… Ayrıca ayıplarımızı, eksikliklerimizi, işlediğimiz günahları, noksan yaptığımız ibadetlerimizi bizlere hiçbir zaman unutturmaması; onları görmek, bilmek ve tövbe istiğfarla onlardan kurtulmak yolunu bizlere daima açık tutması  ve nedametimizi kabul eylemesi için de yalvarmalıyız…

Ey Rabbimiz;  İbadetlerimizi, kulluğumuzu,  hamdimizi, şükrümüzü, zikrimizi, tesbihlerimizi daima ihlasla, Senin için Senin yolunda; samimiyetle ve uhuvvetle yapabilmeyi bizlere nasip ve müyesser eyle…

Ahirzaman peygamberinin (asm) ve ahirzamana Mehdi’sinin yolunda bizleri; iman, Kur’ân, İslam davasında ehli-i dalalate, ehl-i küfre, ehl-i ilhada ve ehl-i zındıka ve sefahate karşı daima muvaffak ve muzaffer eyle, bizleri utandırma ve kapından boş çevirme inşallah…     

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