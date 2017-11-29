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29 KASIM 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Bölge toplantısından izlenimler

29 Kasım 2017, Çarşamba
Risale-i Nur hizmetlerinin en mühim bir esası ve takip edilecek yolu, şekli, kuralı Risale-i Nur talebelerinin, yani Nur hizmetiyle alakadar olan hademelerin, çalışan ve gayret eden şakirtlerin eğitim programlarıdır.

İlçeler, iller, bölgeler ve Türkiye çapında gerçekleştirilen Risale-i Nur okuma, anlama ve anlatımlarıyla alakalı olarak yapılan organizasyonlar, planlı seminerler, konferanslar ve toplantılar hem içe, hem de dışa bakan veçheleriyle çok önemli ve illa ki gerçekleştirilmesi gereken faaliyetler ve hizmetlerdir.

Ve Allah’a çok şükür Müslümanların; dost ve taraftar olmaması lazım gelenlere dost, taraftar ve sahiplenme gibi hallere girdiği, durum ve vaziyetlere düştüğü şu günlerde; ısrarla ve arzu ederek, isteyerek büyük bir şevk ve gayretle Kur’an, iman, İslamiyet hizmetinin şahs-ı manevisi dairesine, çadırına dahil olmak için gayret gösterenlere, şevk ve ümitle çalışanlara Cenab-ı Hak ölenlere rahmet etsin, kalanları ise muvaffak ve muzaffer eylesin.

26 Kasım günü Eskişehir’deydik. Güney Marmara Bölgesi toplantısı maşallah bölgedeki bütün mahallerin katılımıyla gerçekleştirildi. Elbette ki bölge illerinin tamamında yapılan Risale-i Nur hizmetlerinin ve yapılacak, olabilecek Nur hizmetlerinin konuşulduğu bu bölge toplantısı fevkalade verimli ve istifadeli oldu.

 Esas itibariyle bölge toplantısında dikkatleri çeken ve herkesin, bütün katılımcıların iştirak ettiği ve benim de fevkalade heyecanlandığım, mesrur ve memnun olduğum Risale-i Nur okumaları konusu gerçekten dile getirilmeye ve yazılmaya değerdi…

Yalova’dan Nafiz ve Süleyman ağabeylerin dile getirdiği Yalova’da gerçekleştirdikleri Risale-i Nur okuma programı muhteşemdi. Her ay uyguladıkları okuma programıyla yirmi bir bin sayfa Risale-i Nur okuyorlar… Maşallah, barekallah…   

Ve dinliyoruz, Gemlik, Kütahya da buna mümasil faaliyetleri yapıyorlar; Bozüyük, Çanakkale ve Balıkesir, Bursa da bu güzel hizmetleri yapma yolunda bir gayret ve şevkin içerisindeler, maşallah… bin barekallah…

Güney Marmara bölgesi katılımcılarının bu müjdeli haberden sonra; bölge toplantısına katılan Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Yavuzyiğitoğlu’nun gazetemizin tirajını artırma yolundaki teklif ve isteklerini yayın ve neşriyat ile ilgili konuları dile getirmeden önce söylediği İttihad gazetesi seksen bin tirajında idi neden Yeni Asya bu tirajı yakalayamasın? Ve ilave ediyor bütün gazeteler arasında Türkiye’de izlenme oranına göre 3. veya 5. larak reytingi yakalayabiliyorsan neden tirajımız da buna paralel artmasın.

Netice olarak Risale-i Nur okumaları yukarıda anlattığımız şekillerde arttığı, arttırıldığı ve bu devam ettirildiği zaman gazetemizin de tirajı otomatik olarak artacaktır. Ve nur hizmetleri parlayacaktır.

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