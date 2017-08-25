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27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

Bursa-Van hattı ve Bediüzzaman Mevlidi (1)

25 Ağustos 2017, Cuma
Hz. Bediüzzaman’ın memleketim ve vatanım dediği, muhteşem Kur’ân tefsirlerinin insanların kalplerinde; içtimaî, sosyal, siyasî ve manevî olarak da fikir ve düşünce dünyasında tefekkürvari ve çekirdek misali akıllarda tebeyyün ve inkişaf ettiği, oluştuğu, olgunlaştığı Van vilayetimize, Bediüzzaman Said Nursî için her sene geleneksel olarak okutturulan mevlid-i şerif ve hatim duâlarına iştirak etmek üzere mübarek ve muhterem Yeşil Bursa’mızdan bir seher vaktinde sabah namazlarımızı eda etmiş vaziyette Ramazan Oruç, Necati Sevgin, Mustafa Şahin ve Rifat Okyay’ın oluşturduğu bir ekiple Necati Ağabeyin kaptanlığında hareket ettik.

Bu Bursa-Van hattı ve aralardaki uğranan yerler Çorum Kargı pikniği başta olmak üzere nakledilen bütün hatıra ve gözlemle inşallah hizmetlere medar olmuştur ve olabilir kanaatiyle seyahatin safahatını aktarıyoruz.

Bursa hareket 5 Ağustos sabah 09.00 İnegöl-Bozüyük-Eskişehir ilk mola Eskişehir girişi Belediye Parkı kahvaltı-termos çayı, Polatlı’da M. Şahin Abinin sitayişle bahsettiği ve fakat herşeyi bozuk olan çorbacısına girdik. Polatlı-Ankara yolu üzerindeki meşhur çorbacı. Doymuşluk ve kendini beğenmişliğin bini bin para. Kimse memnun olmadı. Oradan ayrılıp yolumuza devam ettik. Polatlı-Ankara arasında Temelli denilen beldede bu yörelerin meşhur meyvesi kavun yedik… Öğle sularında Ankara’ya vasıl olduk. Çevre yolu marifetiyle Ankara’yı ruhumuzu karabulutlar kaplamasın diye transit olarak geçtik. Elmadağ ilçesinde öğle namazını cemaatle eda ettik. Ahıskalı bir vatandaşımızla cami çıkışında karşılaştık; yemek verdik, para verdik, fakat yine de onu memnun edemedik…

Elmadağ’dan direkt olarak rahmet altında Çorum’a Bölge Toplantısı’na ve Kargı Pikniği’ne katılmak ve Risale-i Nurlar’dan “nun” harfi sunumu için Çorum’a hareket ettik. 

Çorum’a yaklaştığımız zaman Çorum’dan Bursa’ya gelip yerleşen, fakat ‘içişleri bakanının” emir ve talimatları doğrultusunda yeniden Çorum’a yerleşen kadim dostumuz Raşit Yücel Beyefendi bizleri aradı ve nerede olduğumuzu sual etti. Kendisine Çorum’a yaklaştığımızı ifade ettik. Bizleri mütevazi, fakat ferah, havadar, manzaralı bağ evine dâvet etti… Burada ikindi namazını cemaatle eda edip, tesbihatlarımızı yaptık. Raşit Abi “Semaver çayımız hazır” dedi, bizlerden biraz önce Orta ve Güney Karadeniz Bölge Toplantısı’na katılmak için gelenlerin semaver çayı içip ayrıldıklarını ifade etti…

Daha sonra hem Çorum şehir turu yaptık. 7-8 Hasan Paşa Saat Kulesi, hemen yakınındaki Ulu Cami’yi gördük, Raşit Bey bizlere Çorum’un meşhur tandır kebabını ikram ettiği mekânda akşam yemeğini yedikten sonra buradan ayrılarak meşhur kabristana gittik. 

NOT: Yazı serisi devam edecek.  

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