Bursa-Van hattı ve Bediüzzaman Mevlidi (2)

Çorum’un tarihi kabristanına doğru hareket ettik.

Sahabe-i Kiram efendilerimizin de metfun olduğu kabristana Fatiha okuduk, Keleb-i GAZİ Hazretleri’nin Türbesi’ni ziyaret edip duâlar ettik.

Raşit Bey bizlere bu kabristan ile ilgili bazı bilgiler aktardı, Kabristan bölgesinde oturulup dinlenilecek park’ın olması özellikle hanımların daha fazla ziyaret ettiği bir mekân olduğunu aktardı. Buradan hemen yakınında yeni yapılmış hakikaten görünüşü muhteşem olan dört minareli Akşemsettin Camii’nde akşam namazını eda ettikten sonra hep birlikte Çorum merkez Dersane-i Nuriyeye hareket ettik.

Dersanede Bölge toplantısına iştirak için çeşitli komşu illerden gelen ağabeylerle yatsı namazını eda ettik, tesbihat ve namaz dersinden sonra da istirahate çekildik.

Sabah namazından sonra Bölge toplantısının yapılacağı Kargı piknik alanına doğru hareket ettik. Yalnız yolu sorduğumuz arkadaşımız yanlış bir istikamete dönmemizi salık verdiği için Merzifon istikametine yirmi km. gidip, yirmi km. geri geldikten sonra Osmancık istikametinde Kargı yaylaları işaret levhalarına kavuştuk. Ve piknik mahalline geldik. Unutmadan söyleyelim Gazetemiz yazarlarından geçmiş yıllarda vefat etmiş olan Şaban Döğen Ağabeyimize de Kargı’dan geçerken bol bol Fatiha okuyup duâ ettik.

Alabildiğine yeşillikler içerisinde ve geniş bir alana yayılmış olan Yeni Asya Gazetesi Orta Karadeniz Bölge Okuyucularının piknik alanına özel olarak yaptırdıkları Yeni Asya levhalarını takip ederek ulaşmış olduk. Maşaallah sadece Çorum değil, Türkiye’nin her yerinden Yeni Asya Okuyucuları’nın Kargı pikniğine iştirak ettiklerini gördük.

Bölge pikniği olduğu halde Türkiye’nin her vilayetinden ekseriyetle iştirak Hz. Bediüzzaman’ın müfritane irtibat etme noktasında ki tahşidat ve tavsiyelerinin ne kadar önemli olduğunu bizlere ifade ediyordu…

Çorumluların misafirperverliği ve evsahiplikleri yapılan her türlü hazırlıktan anlaşılıyordu… Ev sahibi olarak Çorum’luları temsilen kadim Nur Talebelerinden Mehmet Kovancı Ağabeyin hoş geldin ve takdim konuşmalarından sonra kendisinin yazdığı ve okuduğu şiir ise çok manidardı; misafirlerin beğenisini kazandı…

Devam edecek