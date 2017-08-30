Bursa-Van hattı ve Bediüzzaman Mevlidi (3)

Ve Çorum-Kargı’dan arkadaşlarla vedalaştıktan sonra Samsun’a doğru hareket ettik.

Yaz mevsiminin ortasında Samsun ili sınırları içerisinde Karadeniz sahiline yaklaştıkça nem oranının arttığını ve havanın bunaltıcı bir hal aldığını gördük…

Samsun il merkezine akşam olmadan vasıl olmuştuk. Samsun’da Yeni Asya Bürosu’na bakan ve Nur hizmetleriyle alâkadar olan Selim kardeşimizi telefonla aradık ve Nur dersanesinin adresini öğrendik… Sağolsunlar bizleri güler yüzle karşıladılar… Bizlerin herhangi bir ihtiyacımızın olup olmadığını sordular ve dersane-i Nuriyede yatacağımız yerleri ayarlayıp gösterdiler… Kendilerine teşekkür ettik ve sabahleyin erkenden Trabzon’a doğru yola çıkacağımız için kendileriyle vedalaşarak yatsı namazımızı cemaatle kılıp, tesbihat ve dersimizi yaptıktan sonra sabah namazına kalkabilmek için istirahate çekildik… Nem’den dolayı biraz ağır bir uykudan sonra sabah namazlarımızı eda ettik… Tesbihatımızı ve dersimizi yaptık ve dersane-i Nuriyeden ayrıldık… Sora sora Bağdat bulunurmuş hesabı kahvaltı yapmak ve Karadeniz pidesi yemek için adres sorduk… Esnafın tavsiyesiyle Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin karşısındaki mütevazi bir mekânda kahvaltımızı yaptık.

Kahvaltıdan sonra Trabzon’a gitmek üzere yola çıktık. Ordu ilinin güzel ve şirin ilçeleri Ünye, Fatsa ve Perşembe’den sonra Ordu iline vasıl olduk. Kısa bir şehir turundan sonra Giresun’a doğru yol almaya devam ettik. Giresun’un Bulancak ilçesinde Necati Sevgin Ağabeyin hac arkadaşı Olgun Yıldıran Beyle tanıştık, ısrarlı dâveti üzerine onu kırmayarak öğle yemeğini birlikte yedikten sonra Bulancak ilçesinden ayrılarak Giresun’a doğru yola devam ettik. Nihayet Giresun iline de vardık ve öğle namazını burada tarihî bir camide eda ettikten sonra yine tesbihat ve namaz dersini araçta yapmak üzere Giresun’dan ayrıldık…

Ve ver elini Trabzon yolları… Rutubet var, sıcak var… Trabzon’a ulaştığımızda bir dizi olumsuzluklar içerisinde doğrusu pek de memnun olmadık… Gece Trabzon’da kalmaya karar verdiğimiz halde kalamadık!… Trabzon ahvalinin perperişan halini; kalabalığı, açık saçıklığı, rutubeti ve keşmekeşliği görünce otopark, şehir merkezi, çarşı, ikindi namazı ve yollara revan olduk…

Hedef Rize…

Devam edecek