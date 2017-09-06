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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 EYLÜL 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Bursa-Van hattı ve Bediüzzaman Mevlidi (8)

06 Eylül 2017, Çarşamba
Sabah namazımızı Erzurum Dersane-i Nuriyesi’nde eda ettik.

Namaz sonrasında Cengiz kardeşimizle vedalaştık. Daha sonra yol güzergâhımız üzerinde bulunan Sahabe-i Kiram’dan Abdurrahman Gazi (ra) Hazretleri’nin kabrinin bulunduğu türbe ve camiyi ziyaret ettik. Yasin ve Fatihalar okuduk, duâ ettik ve özellikle soğuk sularından şifa niyetiyle içtik.

Kaptanlarımızdan Mustafa Şahin Ağabeyimizin ısrarı üzerine Ağrı’ya, Erciş’e, Muradiye ve Doğu Beyazıt’a uğrayıp Van’a gitmek üzere rotamızı değiştirdik.

Erzurum-Ağrı-Van yolu üzerinde Nene Hatun Köyü’nü gördük. Daha sonra Üstad Hazretleri’nin milis kuvvetleri komutanı olarak Birinci Dünya Harbi’nde Rus ve Ermeniler’e karşı harp ettiği ve Risale-i Nur Külliyatı’ndan İşarat’ül-İ’caz’ın yazıldığı yerleri tefekkürvarî geçerek Pasinler (Hasankale) ilçesine vardık.

Pasinler Kalesi çok muhteşem ve canlı duruyordu. Fotoğraflar çektik, duâ ve Fatihalar okuyarak yola revan olduk. Horasan ve Eleşkirt ilçelerini de ziyaret ederek saat 09.00 sularında Ağrı ilimize girdik… Kısa bir şehir turu yaptık. Kahvaltımızı meşhur bir çorbacıda doğuya has paça çorbası ile yaptık… Ve nihayet Hamur-Tutak-Patnos üzerinden Van’ın şirin ilçelerinden Yeşil Erciş’e öğleye doğru vasıl olduk. Burada ilçenin en büyük camiinde öğle namazını eda ettikten sonra yönümüzü Van’a çevirdik.

İkindi namazına yakın Erek Dağı’nı ve Üstad’ın tabiriyle “yekpare taştan ibaret, oturmuş deve şeklindeki“ Van Kalesi’ni seyrederek Van ilimiz sınırlarına dahil olduk…

Van’da Bediüzzaman Said Nursî’nin manevî şahsiyetinin varlığını hissede hissede; daha önceden adresini bildiğimiz Van Risale-i Nur dersanesine vasıl olduk.

Bizleri, sağolsunlar ve Allah onları hizmette daim kılsın, kadim dostlarımız Yeni Asya Gazetesi Van Temsilcimiz Ahmet Yaprak ve Çaycı Emin Ağabeyin damadı Halil Öngel Nurlu ve samimî tebessümleriyle karşıladılar. Daha yolda iken iki kere bizi arayarak sofrayı hazırladığını ve “tuzsuz” yiyeceklerin ağırlıklı olduğunu söyleyen Ahmet Yaprak Ağabeyimize teşekkür ederek döner ilâveli Van kahvaltısı sofrasına akşam namazını müteakip oturmuş olduk…

Kaptanlarımızdan Mustafa Şahin Ağabeyimiz Vanlı olduğu için haklı olarak akrabalarını ziyaret etmek ve ertesi günü bizlere mihmandarlık yapmak üzere yanımızdan ayrıldı.

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