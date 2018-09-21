Çocuk Eğitimi - 10: İşgüzarlık olmaz

Deneme ve yanılmada; tecrübe ve sınamada en çok zararlı neticelere ulaşılan eğitim; çocuk eğitimidir.

Çocuk eğitimiyle alakalı herkes ve herkesim zirve noktadan başlayarak bilgi dağarcığını muhakkak bir şekilde doldurabilmelidir.

Neslin ve çocuğun eğitimi noktasından Allah ve Resulü eğitici rollerindeki anne - babadan ve eğitimcilerden ne istiyor, ne istemiyor çok iyi bilinmelidir.

Çocuk eğitimiyle alâkalı her kesim öğrendiklerinin en son tekâmül halini, öğreteceklerinin de en son mükemmel halini öğrenebilmelidir ki çocukların üzerinde, safi fıtratlar ve yalın zihinler üzerinde ikinci bir eğitim ve öğretime mahal kalmasın, fırsat verilmesi ve tecrübevari deneme-sınama yapılmasın.

Tabir-i caizse çocuklarımıza onlara zarar vermeyecek tarzda eğitim için eğiticiler ve öğreticiler en mükemmel, en olgunlaşmış ve en çok denenerek başarı elde edilmiş, tecrübelerle iyiliği, güzelliği sabitleşmiş kural, düstur, prensip ve eğitim metodlarıyla; en mükemmel bilgileri aktarabilmelidirler.

Çocuk eğitiminde başarılı hedefler ancak zikzak yapmadan elde edilmiş başarılı eğitim metodlarıyla ve uygulamalarıyla elde edilebilir.

Dünyevî hedef ve gayeleri de gayet güzel intizam altına alan ve dünyayı da basamak yaparak, ahireti de kurtaran dini litaratürlerle süslü ve bunlar esas alınarak hazırlanmış bir çocuk eğitimi çocuklarımız için hem dünya, hem de ahiret hayatları için başarılı bir eğitim olacaktır.

Çocuklarımızın istikballeri için baki hayatları için lâzım olan eğitim ve öğretim hiçbir zaman rastlantılara, tecrübe etmelere ve hedefsiz, gayesiz zamana yaymalara bırakılamaz ve bırakılmamalıdır.

En fazla üzerinde durmamız gereken önemli bir nokta da eğitimin kaynayan anafor kazanları içerisinde; anne, baba, dede, hala, dayı, anneanne, babaanne, öğretmen faktörlerinden birisinin ve birkaçının “işgüzarlık” işine, fiiline takılıp kalmaktır.

Bu çocuk eğitimi işgüzarlığı da kaldırmaz. Ancak çok iyi bilen, bildiğiyle başarılı olabilenler bu konuda konuşabilmeli ve birşeyler yapabilmelidirler.

Yalnız “işgüzarlık” yapmadan.

