Çocuk Eğitimi - 12: Israrcı olmamak

Her uygulamalı işte, fiilde olduğu gibi çocuk eğitiminde de yanılma ve yanlış anlamaya veya yanlış uygulama olur. İstenir mi? İstenmez, ama olur.

Her halde çocuk eğitiminde yapılan yanlışlıkların yüzde ellisi okumadan, öğrenmeden eğitmek olduğu gibi sadece miras eğitimi dediğimiz anne-baba ve öğretmen, çevre faktörlerinden bizlere kalan veya gördüğümüz, öğrendiğimiz tecrübeler, uygulamalardır.

Ah vahın çocuk eğitiminde yer aldığı en büyük alan; bu şekildeki anne-baba, öğretmen ve çevre faktörlerinden bizlere miras kalan eğitim ve öğretim sistemleridir.

Bu sistemlere iyi bakmak, taraftar olmak ve müdafaa ederek ısrarcı olmak, çocuk eğitimini felâkete uğratan ve yanlış mecralarda yanlış neticelere sürükleyen en kötü adımlardır.

Öncelik iyinin, güzelin, faydanın, faziletin, manevî duyguların dinî objeler halinde çocuklarımıza ısrarla verilmesi kazandırılmasıdır.

Eğer hiçbir şekilde bu objeler kazandırılamıyorsa kötünün, fenanın ve zararlı her şeyin de ısrarla haber verilmesi, ikaz edilmesi ve bunlardan uzak durmanın yollarının denenmesi şarttır.

Çocuk zararlı ve kötü şeyleri ısrarcı olmadan da hemen kapabilir ve yapabilir. Bu konuda çocuklarımıza bağırıp çağırmak yerine tatlı ikazlarla, kavl-i leyyin ile yumuşak ve şefkatli olarak davranarak bunlardan uzak durmalarını sağlayabilmeliyiz. Bu tarz davranışlarımızda ısrarcı ve inatçı olabilmeliyiz. Eğer çocuk da ısrarla ve inatla devam ediyorsa... Biz de faydasına inandığımız güzel ahlâkî davranışları izah ve ispatta, göstermek de sabırla devam edebilmeliyiz.

Affedicilik ve görmemezlik, atlamak ve ertelemek küçük de olsa kötü, hoşa gitmeyen davranışların büyümesini, gelişmesini ve çocuk da yerleşmesini sağlar. Ebeveynin ve eğitimcilerin ısrarı bu kalıcılığın olmamasını sağlamak ve engellemek olmalıdır.

Efendimizin (asm) sol eliyle yemek yiyen bir çocuğun davranışını değiştirmesi isteği, ikazındaki ısrarı ve neticesi bizlere daima numune-i imtisal olmalıdır.

Israrcı olmak ve iyi, güzel ahlâkî terbiye kurallarını çocuklarımızda yerleştirebilme yolunda gayret sarfedebilmek bizlerin ve eğitimcilerin asla vazgeçilemez aslî, temel vazifelerinden birisidir.