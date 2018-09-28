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28 EYLÜL 2018 CUMA - YIL: 49

Çocuk eğitimi - 13: Nebevî eğitim gölgesinde

28 Eylül 2018, Cuma
Çocuk eğitiminde iyi olmak, güzele talip olmak, faydayı esas almak, kötü ve kötülüklerden kaçmak, topyekûn ahlâk kaidelerini dinî ve manevî çerçeve içerisinde uygulamaya koymak zikredildiği, hatırlandığı ve istendiği zaman, Efendimizin (asm) “Şüphesiz ben, güzel ahlâkı tamamlamak üzere gönderildim” buyruğu ve duyurusu çocuk eğitiminin temel taşlarından en birincisinin Nebevî eğitim ve öğretim olduğunu bizlere hatırlatır.

İnsanlığa en yüksek hasletlerle, en güzel uygulamaları yaptırarak en üstün faziletleri, erdem ve ahlâkı kazandıran Resul-ü Ekrem’in (asm) çocuk terbiyesindeki tavsiye ve tedbirleriyle alâkalı tebliğleri eğitimcilerin başvuracağı, müracaat edeceği en mühim/en önemli kaynaklardan birisidir.

Yüce Rabbimizin şu emir ve buyrukları, El-Haşr Sûresi’nde: ”Peygamber size ne getirdiyse onu alın; size neyi yasakladıysa ondan kaçının ve Allah’tan sakının!..” yer aldığı şekliyle insanlığı ve insanlığın çekirdekleri çocuklarımızın terbiyesinde peygamberin ve peygamberlik müessesesinin önemini/ ehemmiyetini dile getirmekte ve bizlere yerine getirilmesi lâzım gelen bir emir olarak buyurmaktadır.

Efendimizin (asm) çocuklarımız üzerindeki hassasiyeti onların İslâm, Kur’ân ve iman ahlâkıyla terbiye edilebilmelerindeki istek ve arzuları mü’minlerin arasında ve çocukların üzerinde adeta serpiştirilmiştir. 

Çocuklarımızın en güzel ve yüksek bir ahlâkla Kur’ân ahlâkıyla, İslâm ahlâkıyla ve imanla süslü bir ahlâkla yetiştirilmeleri noktasından çocuklara Allah sevgisini aşılaması; onların temizliğe, örnek davranışlara sevk etmesi, onları İslâmın konuşulduğu ilim meclislerine devam etmek için teşvik etmesi; onları sabırlı olmaya dâvet etmesi ve bizatihi yanlarında hasta ziyaretlerine götürmesi O’nun (asm) çocuk terbiyesinde ne kadar hassas ve dikkatli olduğunu gösterir.

 Efendimiz (asm) çocuk terbiyesinde bizlere nebevî ve kudsî yolu açarken sadece tavsiye ve emir buyurmakla iktifa etmemiştir. Çocukları iş yapmaya, gayretli olmaya ve çalışmaya dâvet etmiş, teşvik etmiş, örnek olmuştur. Yine nebevî eğitimin temel taşlarından olarak sevmeyi, muhabbet ederek iş yapmayı; kin ve düşmanlıktan kaçınmayı, sakınmayı, uzak durmayı daima örnek hareketlerle fiilî olarak çocuklara Efendimiz (asm) göstermiştir.

Daima Kur’ân’la kendisine bildirilen emirler ışığında beşerî ve şahsî değil İlâhî ikazlarla dolu, eğitimin, çocuk ve insanlık eğitiminin tebliğcisi olan Efendimize (asm) Rabbimizin hitabı; Al-i İmran Sûresinde şöyledir: “(Ey Resulüm!) O Vakit Allah’tan bir rahmetle onlara yumuşak davrandın! Şayet sen kaba ve katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından dağılıp giderlerdi…” 

Efendimiz (asm) insanlığın terbiyesi konusunda Cenâb-ı Hakk’a karşı vazifelerinde en güzel örnekleri, yaşayışı ve uygulamaları sunmuş, yapmış ve göstermiştir.

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