"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Çocuk Terbiyesi - 3: Prensipler

05 Eylül 2018, Çarşamba 00:52
Çocuk terbiyesinde anne ve baba sadece üst baş ve karın doyurmakla mükellef değildir.

Anne de, baba da, öğretmen de çocukların cehalet bataklığına düşmeden şuurlanmasına; İslâmî, imanî ve Kur’ânî terbiye ile çocuğun kazanılarak yetişmesinde mükelleftirler.

Eğitim; sağ-sol ve yolda yürüme, evde oturma… Okulda koşuşturma… Yiyip içme… Bağırıp çağırma ve oyun oynama dışında; bambaşka bir şekilde çocuğun bedenen, fikren, ruhen ve kalben Kur’ân, iman ve İslâmiyet ahlâkıyla nebevî bir şekil ve tarzda yetiştirilmesi, eğitilmesi ve bütün hayatı boyunca sürebilecek takiplerde kontrollerde bulunulmasıdır.

Dinî, millî, ahlâkî çocuk terbiyeleri; annelerin, babaların, öğretmenlerin öğreteceği; esaslı ve köklü bir şekilde takip edecekleri mana ve mevhumlardır. Ancak bu tarz bir çocuk terbiyesi ve bunların senteziyle; dinî ahlâka sahip, dünyevî ve uhrevî moral ve kazanımlara malik, mutlu ve mesud, bahtiyar ailelerin çekirdeği çocuklar yetişeceklerdir.

Evet, anne şefkat ve merhametiyle çocuk terbiyesinin direği olduğu gibi; baba da lütuf ve kavl-i leyyin ile yumuşak ve itidal-i dem ile söz ve davranışlarıyla bu direğin lambası, ışığı olabilmelidir.

Çocuk için her türlü gizli şeyin; aşikâr şeyler gibi iyisinin ve kötüsünün bulunduğunun öğretilmesi ve tecrübelerin aktarılması da hem ebeveynin hem de eğitimcilerin vazifesi arasındadır.

Çocuğun fizikî gelişimi ve maddî varlığı da sporla, hareketle, onun yapabileceği her çeşit aktivitelerle manevî gelişimi ve varlığı gibi takip edilebilmeli ve desteklenebilmelidir.

Sadece büyüklerine, yakınlarına karşı değil herkese karşı hüsn-ü muaşerete/güzel muamele ve mukabelelerde bulunmasının bir insanlık vazifesi olduğunun ve ahlâkî kaidelerin başında geldiğinin de örnek olacak hareketler ve uygulamalarla ona anlatılması şarttır.

Evet, çocuk için eğitimde tam serbestlik iyi neticeler vermeyeceği gibi tam kuralcılık ve tabir-i caiz ise despotluk/zorbalıkta iyi netice vermez.

İlâhî emanetlere, ilâhî kural ve kaidelerle muhatap olmak ve muamele etmek çocuk eğitiminin olmazsa olmaz şartı, kaidesi, düsturu ve kuralıdır. Çocuğun eğitiminde onun menfaati ve kazancı bu kural ve prensipte saklıdır.

Okunma Sayısı: 721
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'İstanbul Zirvesi'ne ilişkin Rusya'dan açıklama

    'ABD'nin kararını derin bir esef ve hayal kırıklığıyla karşılıyor ve reddediyorum'

    Alman Bakandan Türkiye'ye ilişkin önemli mesajlar

    Gazi Fikret Çubukçuoğlu: Telefon kırıp dolar yırtmak yerine bunu yapsınlar

    Aralarında İstanbul da var: Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı!

    Mesut Özil hakkında Löw'den açıklama

    Türkiye'deki kayıtlı drone sayısı belli oldu

    BM: Arakan için harekete geçmek insiyatifi BMGK'da

    Rusya İdlib'de El Nusra'yı vurdu

    "AB ile ilişkilerimizin sıcak olması önemli"

    Kuzey Kore'den Kore Savaşı'nı resmi olarak bitirme çağrısı

    TMMOB: Menfez dolgusu inşaat artıklarıyla doldurulmuş

    İsrail'deki Dürzi vatandaşlar kimlik sorunu yaşıyor

    Lavrov: Türkiye ve İran ile Suriye'deki amaçlarımız örtüşmüyor

    'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü'

    'Bütün arzumuz İdlib'de siviller ile militanların ayırt edilmesi'

    Yeni uygulama ihracatçıları zor durumda bırakıyor

    Pakistan'ın yeni Cumhurbaşkanı belli oldu

    Danimarka'da Türk turiste peçe cezası

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Diyanet, cemaatler, şahısçılık, Said Nursî
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü'
    Mustafa ORAL

    Dünya balondur, gün gelir elinde patlar
    Genel

    Bir insani kriz daha kapıda
    Raşit YÜCEL

    Tokdemir Ağabey
    Genel

    Şarbon korkutmaya devam ediyor
    Süleyman KÖSMENE

    Cennette yasak meyve var mıdır?
    Genel

    Bu proje Türkiye’ye örnek olacak
    Genel

    Sendikalar: Hatalar tekrar edilmesin

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.