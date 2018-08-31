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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Çocuk terbiyesi ve mağduriyet

31 Ağustos 2018, Cuma 00:31
Çocuk Terbiyesi -1-

Eğer çocuklarımızı, torunlarımızı faziletli/erdemli bir ruh haliyle; imanlı ve ahlâklı yetiştirmek istiyorsak, unutmamalıyız ki Kur’ân ahlâkı ve nebevî ahlâk birinci müracaat kaynaklarımız olmalıdır.

Risale-i Nur’la izah ve ispat edilen, anlatılan, açıklanan her imanî mevzuû Kur’ân ahlâkının birer tereşşuhû, birer cilvesi ve birer in’ikası/yansımasıdır.

Daha anne karnındayken bir çocuğun terbiyesinin başlamasının geç kalınmış olmayacağını ifade eden Resul-ü Ekrem (asm) ise Nebevi çocuk eğitiminin Kur’ânın ışığı altında zirvesine işaret etmekte ve haber verip anlatmaktadır.

İlk itina gösterilmesi gereken ve çocuğa nakşedilmesi gereken eğitim, ahlâkî eğitim ise anne ve baba tarafından takip edilmesi ve gösterilmesi, öğretilmesi ve öğrenilmesi lâzım gelen mecburî olan eğitimlerdir.

Eğer İslâm ahlâkıyla ahlâklanmış bir aile kendilerini mes’ud hissedebiliyorlarsa; çocuklarının üzerindeki vazifeleri olan; İslâmî  ve imanî, Kur’ânî bir eğitimi onlara kazandırmak ve uygulamak ile de çocuklarını da mes’ud ve bahtiyar edebilirler.

Birinci basamak çocukların iyiyi ve güzeli öğrenmesidir. İkinci basamak ise İlâhî emirler ve kudsî düsturlar/prensipler, kaide ve kurallar haricine çıkan her kötü hal ve hareketin, fiilin zararlarını tefrik/ayırtedebilmesidir.

Bediüzzaman’ın Kur’ânî düsturlar çerçevesinde ilk öğretmen olarak tarife ve tasvir ettiği anne adaylarının ise muhakkak bir şekilde İslâmî, imanî ve Kur’ânî düsturlar, prensipler, kurallar ve ahlâkî bilgi ve malûmatlarla donanımlı olmaları gerekmektedir.

Dinî ve ahlâkî terbiye faziletlerin, güzelliklerin, iyiliklerin ve dünya, ahiret bütün kazanımları olduğuna göre; her şeyden evvel çocuklarımız, torunlarımız üzerinde bu dinî, ahlâkî, Kur’ânî ve nebevî terbiyenin tesis edilmesi elzemdir, şarttır ve vazgeçilmez kuraldır/prensiptir, düsturdur.

Anne, babaya, öğretmen ve diğer eğitim faktörlerini teşkil edip; çocuk eğitiminde yer alanlara düşen ilk vazife ise; terbiyede zekâ ve tahsil üstünlüğüyle elde edilebilecek mevki, makam ve mağruriyetler değil; bilâkis dinin ve dinî vazifelerin öğrenilmesi, öğretilmesi ve tatbik sahasına konabilmesi önemli olabilmeli ve ehemmiyet verilebilmelidir.

Âyet ve hadislerin ışığı altında; İslâm büyüklerinin dinî terbiye, tavsiye ve uygulamalarında; çocuklarımızın, torunlarımızın, Allah katında insanlar arasında makbul ve muteber bir şekilde yetişmeleri; dünya ve ahiret saadetlerine, mesudiyetine mazhar olmaları ve yaşamaları; çocuk terbiyesinde esas olmalıdır.

Çocuğun her ne şekilde ve nasıl olursa olsun paşa olsun değil de… Her ne şekilde ve şartta olursa olsun: imanlı, inançlı bir çocuk olsun isteği de çocuk terbiyesi sistemimizin içerisinde unutulmayacak esaslardan biri olmalıdır.

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