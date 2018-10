Çocuk ve başarı

Çocuklarımız başarılarını dünyaya yollandıklarında beraber getirmezler.

Onların başarıyı tanımaları, başarılı olmaları; bu dünyadaki anneleri, babaları, ailesinin bütün fertleri; öğretmenleri, arkadaşları, akrabaları, çevrenin bütün faktörleriyle gelişir, sağlanır ve görülür.

Çocuklarımızın hayatlarında en çok örnek aldıkları kahramanlar, onların başarılarını etkileyen en önemli faktörlerdir. Onun gibi olmak, bunun gibi yapmak, filan gibi yakalamak, diğerleri gibi tutmak ve bırakmamak kavramları başarının yönlendirici duyguları tamamlayıcı unsurlarının başlangıçlarıdırlar.

Çocuklarımızın başarı yolunda fıtrî olarak kendilerinde bulunan “benzemek, başkaları gibi yapmak, muvaffak/başarılı olmak” duygusu terbiyede ilk basamak ebeveyn tarafından çok dikkatli takip edilerek, yönlendirme yapılabilmelidir.

Anne ve babanın, öğretmenin, arkadaşların aile fertlerinin; en çok sevdiği, en çok kızdığı, en çok istediği, en çok istemediği ve en çok elde etmeye çalıştığı her türlü manalı-manasız hareketler, söylemler/konuşmalar ve fiiller/yapılan işler başarı yolunda çocuklarımızın adeta eğitimcileridirler.

Dikkatli bir şekilde takip yanında elimizden gelebiliyorsa; kolaylıklar, zorluklar öğretilirken çocuğun ilk başarısını bizim yardımımızla yaptıralım ve ona biz başarıyı, başarılı olmayı ve bunun yollarını öğretmiş, tanıtmış olalım.

Çocuklarımıza başarının normalden çok çalışmakla elde edebileceğini, kazanılabileceğini öğretmeyelim. Onlara buna inandıralım, olmazsa olmaz gibi kavratalım.

Bütün etkileyici/tesir edici unsurların hiçbirisine çocuğun başarı yolundaki adımları, çalışmaları ve ilk verilerinde yüzlerine; yaptıkları yanlışları, hataları ve eksiklikleri vurmayalım, onları kınamayalım. Ama izah edelim. Bunların olabileceğini anlatalım. Başarılı olmanın ve istemenin başlı başına kişinin marifetiyle olabileceğini ve övünmenin onun hakkı olduğuna inanmasını sağlayalım.

Bir işin başında başarılı olmak için Allah’ın avn ü inayetini, yardımını ve muvaffak etmesini istemeyi öğrettiğimiz gibi; başarısızlık durumunda da yine Allah’a sığınmayı ve isyan etmemeyi, rıza göstermeyi, sabırlı olmayı; başarının birer özelliği olarak onlara geçmişte yaşanmış başarı hikâyeleriyle anlatmaya çalışalım.

Başarı yolunda çocuklarımızın; iyimser ve ümitli olmalarını her türlü zorluğa, sıkıntılara sebat göstermelerini; olayların ve işlerin iyi taraflarıyla birlikte kötü taraflarını da görmelerini; Allah’ın başarılı olmak için çalışanların her zaman yanlarında olduğunu ve inayetinin onların üzerinde bulunduğu bilmelerini öğretmeliyiz ve her hallerinde başarılı olmaları için hem çalışmak hem de dua etmemiz gerektiğini anlatmalıyız.