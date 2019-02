Çocuk ve namaz

Âlemlerin yaratıcısı; ihsan ve ikram edicisi; hayatı ve vücudu veren Cenab-ı Hak, yarattığı kullarından yalnızca itaat, inkiyad ve bunların yapıldığına nişane olarak ubudiyet ister.

Allah’ı yalnızca “Bir Allah vardır, inanıyorum” tarzında değil de O’nun emirlerini dinlemek ve yapmak, O’nun yasaklarını bilmek ve kaçınmak olarak hayatımızda tatbik etmemiz lâzım geldiğini çocuklarımıza öğretmeliyiz.

Allah’ı tanımak ve bunu bütün âleme ilân etmek yalnızca ubudiyetle, bütün ibadetleri yapmak, yerine getirmekle olur. Kulluğu çocuklarımız iyice öğrenebilmelidir. Bir annesi ve babası var, onlar ne derse yapmaya çalışıyorlar; çocukta, anne-baba ne isterse onların arzuları doğrultusunda yerine getirmeye çalışıyorlar.

Çocuk itaatı, kulluğu ve yapılış şekillerini iyice kavrayabilmelidir. Allah’ı tanıma ve tanıdığını bildirme, ilân etmenin en birinci basamağı ise dinin direği namazın öğretilmesidir. Namaz nedir? Nasıl farz olmuştur? Kimler bu ibadeti yapmalıdır? Nasıl yapmalıdır? Namazın teferruatlı yapılış emirleri nedir? Nasıl yerine getirilmelidir? Namazın çeşitleri var mıdır? Hangi namaz ne zaman kılınır? Ne zaman kılınmaz? vb. suallerin cevapları çocuklarımıza fiilî olarak, uygulamalı ve tatbikatlı olarak, yerli yerinde öğretilmelidir.

Bediüzzaman çocukların namaza başlamaları ve namaz kılmaları noktasından şunları ifade etmektedir: “Fakat şer’an yedi yaşına gelen bir çocuğa namaz gibi farzlara peder ve valideleri onları alıştırmak için, teşvikkârane emretmek ve on yaşına girse şiddetle namaz kıldırmak ve alıştırmak şeriatta var…”

Evvelâ çocuklarımızın namazın hakikatını öğrenmeleri, bilmeleri ve anlayabilmeleri önem arz etmektedir. Eskiden yapıldığı gibi evde, camide, sınıfta uygulamalı olarak da namazın kıldırılması namaz hakikatine verilen önemi vurgulayacaktır.

Evde sadece babaanne, anneanne, nineler, dedeler değil de bütün aile, abiler, ablalar ve kardeşler de namazın ehemmiyeti, önemi, kılınması ve uygulamalarıyla alâkalı her türlü terbiyeye, öğretimlere katılmalı, katkıda bulunabilmelidirler. Namaz kılma yaşına yaklaşan çocuklarımıza, daha o yaşlara gelmeden namaz kılma heyecanı ve bilgileri verilmeye, uygulamalara katılmaları sağlanmaya çalışılmalıdır.

Çocuk bilmelidir ki, Namaz kılmasını isteyen etrafındaki herkes onun iyiliği için bunu istiyorlar. Ve bilmelidir ki namaz kendisi için ve Allah’a inanan herkes için bir iyiliktir ve bulunmak, kaçınılmaz bir fırsattır.

Ve yine çocuk bilmelidir ki, kendisini seven ve kendisini düşünen etrafındaki herkes kendisinin faydasına olan her isteklerini yerine getiriyorlar. Öyleyse yaratılmış, dünyaya gelmiş her şeyin her şeyini bilen ve isteklerine cevap verip ihtiyaçlarını gideren bir Allah var. Allah’da sevdiği ve sevdiğini ihsan ve ikramlarla gösteren yaratıcı olarak bizlerden teşekkür, şükür, hamd ve kulluk için namaz kılmayı istiyor ve namaz bundan dolayı çok önemlidir.