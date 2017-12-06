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6 ARALIK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Dışı soğuk, içi sıcak...!

06 Aralık 2017, Çarşamba
Mevsim itibariyle kış geldi…

Soğuk, kar, yağmur, çamur, buzlanma, trafik kazaları, ahlar ve oflar… Kış geldi gelmesine, ama kışın getirdiği rahmetler de beraberinde getirildi… Rabbimiz bizlere acıdığı için diğer mevsimlerde bolca kullanacağımız ve her şeye hayat verdiği suyunu da beraberinde yolladı… Karla birlikte toprağı gübreleyecek azotu da beraberinde yolladı… Daha sıhhatli olabilmemiz için vücudumuzun direncini arttıran ve toksin maddeleri, yağları yaktıran, attıran soğuk havayı da yolladı… Ve sayamaya- cağımız, bilemediğimiz bizlerce hikmeti de kış mevsiminin içerisine sardı sarmaladı yolladı… Binlerce hamdolsun beyaz yorganlı kışı bizlere yollayan Rabb-i Rahimimize…

İnsanoğlu olmamız hasebiyle ilk bakışımız, ilk nazarımız ve ilk değerlendirmemiz hep maddî oluyor ve gözlerimizle görebildiklerimizle her şeyi değerlendiriyoruz… Elbette ki bu gelen dışarıdan zahiren soğuk ve yabanî gözüken kışın çok fazla manevî faydaları da mevcut ve başka manaları da ifade ediyor…

Evvelâ kurtuluş vesikamızın elimize bir gün verileceğini, bu zor dünyadan daha kolay ve suhuletli bir hayata, ahirete geçeceğimizi bize hatırlatıyor… Evet kışta ölen hemen her şey gibi ömrümüzün bir yerinde de bizim kışımız gelecek ve öleceğiz. Ama mü’minlere ne büyük bir saadet ki, kışın arkasından güler yüzlü binler hikmetli hayat cilveli ve baki âlemin habercisi, dirilişin müjdecisi bahar geliyor…

Sonra kışın her şey Allah’ın izin ve keremiyle bahara hazırlamak üzere köşesine çekildiği gibi… Bizler de ömrümüzün baharına veya bir baharına kış mevsimini fırsat bilerek hazırlanabilmeliyiz…

Fırsatlar dünyası denen bu dünyada en büyük fırsat bizler için kış mevsiminin uzun gecelerini, bol zamanlarını iyi değerlendirebilmek olmalıdır… Bol bol Kur’ân okumak… Risale okumak… Tefekkürvarî münazaralı derslere, sohbetlere iştirak etmek… Soğuk ve zor görünen uzun kış günlerini; sıcak, sevimli ve faydalı fırsat günlerine çevirmek…

Bizler mevsimler itibariyle elbiselerimizi seçip değiştirdiğimiz gibi; manevî olarak da kışın yapabileceğim her hizmetin plânını, programını yapabilmeliyiz ve kışı manevî açıdan da dolu dolu geçirebilmeliyiz…

Daha fazla kitap okuyabilmek, daha fazla yazabilmek, daha fazla sohbetlerde bulunmak ve daha fazla tefekkür etmek imkânını şu yüzü soğuk, içi hararetli kış mevsiminde bizlere ikram ve ihsan edecek olan Rabbimize şükür ve hamd edebilmeliyiz…      

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