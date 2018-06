Duâların reddedilmediği yer

Rabbimize; her zaman ve her yerde ibadet edilebilir.

Ne var ki bazı vakitlerde ve bazı yerlerde feyiz, bereket ve ihsanlar açısından, yapılan ibadetlerle çok daha farklı neticelere ve faydalara erişilebilinir, ulaşılır.

Mekke-i Mükerreme’de ibadet etmek. Harem-i Şerif’te ibadet etmek. Mutaf alanında ibadet etmek. Hacer-ül Esved’in karşısında ibadet etmek. Mültezem’de duâ ibadetini yerine getirebilmek bu ulaşım ve erişimlerin zirvesini anlatır.

Mekke’nin sınırları Harem-i Şerif’inde sınırları sayılır. Mekke de her halimizle, her fiilimizle, her tavrımızla, her sözümüzle sanki ibadet ediyormuş gibi kendimizi hazırlamalıyız ve öyle davranabilmeliyiz.

Harem-i Şerif’in içerisindeki yapacağımız ibadetlerin içerisinde ise bütün ibadetlerin adeta sembol bir tacı olan tavaf ibadetini huşu ve huzur içerisinde yerine getirebilmeliyiz.

Tavaf, Harem-i Şerif’e ve Mekke’ye mahsus bir ibadettir. Dünyanın başka hiçbir yerinde böyle bir ibadetin yapılabilmesi mümkün değildir. Tavaf ve Kâbe birbirini maddî-manevî olarak bağlarlar. Her yerde her türlü ibadeti yerine getirebilmemizin imkânları vardır. Fakat tavaf ancak Mekke’de, Harem-i Şerif’te, Mutaf alanında, Kâbe-i Muazzamanın etrafında, Hacer-ül Esved’in selâmlanmasıyla yapılabilir.

Hz. Ebu Derda’nın (ra) bizlere naklettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyuruyorlar:

“Mescid-i Haram’daki namaz yüzbin namazdır. Benim mescidimdeki namaz bin namazdır. Mescid-i Aksa’daki namaz beşyüz namazdır.”

Cenâb-ı Hak bizleri umre veya hac için çağırdığı vakit zamanımızı Harem-i Şerifteki bütün ibadetleri hakkıyla yaparak değerlendirebilmeliyiz. Farz namazlarımız, tavaflarımız, Kur’ân okumalarımız, nafile ibadetlerimiz tarafımızdan hakkıyla yapılmaya çalışmalıdır.

Mekke-i Mükerreme’de, Harem-i Şerifte, Kâbe-i Muazzama’yı seyrederek tefekkür etmek bile ibadet iken, bu mübarek mekânlarda bulunduğumuz zaman malayaniyatla iştigal, boş sohbetler; siyaset, dünyevî meseleleri konuşmak adeta abesle iştigaldir.

Dolu dolu çağrıldığımız böyle kudsî mekânlarda gaflete düşmeden hakkıyla Rabbimize karşı vazifelerimizi yerine getirmeye çalışalım inşallah.

Bütün duâ ve temennilerimiz Efendimizin (asm) duâların reddedilmediği yer dediği mültezemde yapılan duâlar gibi kabul olur inşallah. Amin.