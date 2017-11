Fıtrat yalan söylemez

Her seferinde, her baskısında, her yeni dizayn ve ciltli Risale-i Nur Külliyatı’nı almak, kütüphanemizin baş köşesine bırakmak Risale-i Nurlar’a sahip çıkmak, Risale-i Nurlar’ın her meselesini halletmek değildir…

Risale-i Nurlar’la iman, Kur’ân, İslâmiyet hizmetini hayatımızın birinci vazifesi ve gayesi sayıyorsak; Risale-i Nurlar’ı hayatımızda düsturlar, prensipler, kurallar, kaideler, vazgeçilmez kıymetler zinciri olarak uygulayabilmeli, tatbik edebilmeli, yaşayabilmeli ve gösterebilmeliyiz… İnsanın fıtrî vazifeleri vardır… Hava almak, yemek-içmek, bakmak, koşmak, yatmak, kalkmak gibi… Yani bunlar olmazsa hayat olmaz dediğimiz fıtrî, yaratılıştan, yaşamak için Cenâb-ı Hakk’ın bizlere verdiği vücudî ve fizikî özellikler… Bu zamanda ve zeminde; şu dalâlet ve sefahat asrında bir fıtrî vazifemizde; bu küfür cenderesinde yaşayabilmek için; Risale-i Nurlar’la hemhâl olmak vazife-i fıtratımız olmalıdır… Yaratılıştan Hâlıkımızı, Rabbimizi, Rezzakımızı tanımak vazifemiz olduğu gibi… O’nun ahirzamandaki Kur’ân, iman, İslâm hademeleri olan kimseler de Risale-i Nurlar’ı yaratılışlarının bu zamanda mühim bir gayesi ve neticesi olarak bilmeli ve hilkatlerine uygun olarak yaşayabilmelidirler… En ufak bir taltiften, ikramdan memnun ve mebrur olan, sevinç duyan ehl-i iman olarak bizler de Risale-i Nurlar’ı okumayı, onunla hem dünya, hem ahiret saadetini elde edebilmeyi, Kur’ân hakikatlarının parlatılması ve Nurlar’ının bütün kâinatı aydınlatması noktalarından sevinçle, saadetle, huzurla karşılamalı ve kabul etmeliyiz… Elemsiz, üzüntüsüz gerçek saadeti bu dünyada bile görebilmeyi, yaşayabilmeyi hedefleyebilmeliyiz… Velhasıl; fıtratımıza konmuş, yerleştirilmiş âli gayeleri, yüce vazifeleri, büyük mesuliyetleri idrak ederek bu yolda gayret ve çalışma içerisinde olmalı ve bunları hayatımızda yaşayarak gösterebilmeliyiz… Toprağın altında altınlar var diye toprak kıymetli olmuyor… Altın eğer bilinirse, işlenir, parlatılırsa toprak da kıymetlenir, taş da, insan da… Yeter ki en seçkin ve güzide bir yaratılmış olarak Allah’ın bize bahşettiği insan olma, mü’min insan olma, nurlu insan olma nimetinin kıymetini, değerini bilelim…



