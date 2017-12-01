Fuarlar ve Yeni Asya Neşriyat

Okumanın yavaş yavaş can çekiştiği şu günlerde kitap fuarları açılıyor.

Fuarlar kalabalıklar açısından canlı, çok fazla ilgi var. Satışlar noktasından ise ancak indirim yapan, hem de aşırı indirim yapan firmalar, yayınevleri satış yapıyor gibi gözüküyor.

İşin aslı ise okumak ve okuma alışkanlığının hızla ortadan kalkmasıdır. Bu herhalde planlı ve programlı bir şekilde insanların okumak, kitap okumak, kitaplara müracaat etmek yerine dijital ortamlardaki her türlü neşriyata, yayınlara genel anlamda yönlendirilmelerinden ortaya çıkıyor.,

Evet, insanların tembelliği olabilir, fakat kitap okumak sadece bu özelliklerine bina edilemez. Reklamlar, duyurular, haberler, filmler, sinemalar, müzik dünyasından faaliyetler, diziler, saçma sapan yarışma programları ve derken okumaya, kitap karıştırmaya hiçbir zaman ve fırsat kalmadığı gibi okuyucu adaylarında da hal kalmamaktadır.

Kitap fuarları belki okuma alışkanlığının yeniden canlandırılması için yine de bir fırsat olabilir. Meraklar gözlerle, nazarlarla kitaplara çevrilebilir. Çünkü binlerce çeşit kitap, binlerce yazar ve binlerce konu neden olmasın ki...

Önemli olan okuyucuda merak uyandıracak konuların, temaların dile getirilmesi, yazılması ve kitap olarak meraklı okuyucuların nazarlarına çevrilmesidir.

Elhamdülillah ,Yeni Asya Neşriyat bunu gerçekleştirme yolunda emin ve hızlı adımlarla ilerlemektedir. Risale-i Nur Külliyatı’nın hemen hemen her okuyucuya, her cebe hitap edecek şekilde Yeni Asya Neşriyat tarafından okuyucularına fevkalade güzel şartlarda sunulması ise ayrı bir güzellik ve avantajdır.

Kitap fuarlarının yıldızı olma yolunda çocuk yayınları, gençlik yayınları, dini konular ve aile yayınlarıyla Yeni Asya Neşriyat emin adımlarla ilerlemektedir. Yeter ki dünyanın malayani işlerinden ve okuma tembelliğinden insanları kurtarma yolunda… Öncelikle Risale-i Nur okumalarına ağırlık verelim ve çalışalım.