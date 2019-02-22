Gazetenin ötesinde

İstikrar çizgisinde, Yeni Asya;
Doğruların peşinde, Yeni Asya,
Nurcuların gazetesi, Yeni Asya;
Risale-i Nur’un, naşir-i efkârı Yeni Asya;
Bediüzzaman’ı anlatan, Yeni Asya;
Hak, hukuk diyen, Yeni Asya;
Hürriyet ve demokrasi diyen, Yeni Asya;
İmanlı nesiller için, Yeni Asya;
Dava içinde bürhan, Yeni Asya;
Kudsi davanın kendisi, Yeni Asya;
Şahs-ı manevinin odağı, Yeni Asya;
İslâm âleminin rotası, Yeni Asya;
İmanlı gönüllerin bayrağı, Yeni Asya;
Hakk’ın hatırının doruğu, Yeni Asya;
Zındıkaya dur diyen, Yeni Asya;
Ehl-i dalaleti yerle bir eden, Yeni Asya;
Ehl-i sefaheti yola getiren, Yeni Asya;
Meşveret ve şurayı öğreten, esas alan Yeni Asya;
Savletlere göğüs geren, Yeni Asya;
Hakikatın gür sesi, Yeni Asya;
Cumhuriyetçi, hür efkâr, Yeni Asya;
Gerçek, yılmaz demokrat, Yeni Asya;
Sulh-u umumi ve barışı isteyen, Yeni Asya;
Her türlü istibdata karşı, Yeni Asya;
Her türlü darbeye karşı olan ve göğüs geren, Yeni Asya;
Hür ve demokrat bir dünya isteyen, Yeni Asya;
Risale-i Nurların hamisi, Yeni Asya;
Sosyal bir ürvat-ül vüska, Yeni Asya;
Milletin selamet sahili, Yeni Asya;
İçtimaiyat ve siyasetin ölçüsü, Yeni Asya;
Zorbalığa eyvallah demeyen, Yeni Asya;
Çocuklarımın geleceğimin feneri, Yeni Asya;
Huzurlu bir aile ortamı, Yeni Asya;
Güvenli bir iskele, Yeni Asya;
Deryaları aşıracak ve taşıracak, Yeni Asya;
Ümidin, şevkin, aşkın ve ihlasın adı, Yeni Asya;
Elli yıllık arkadaşım, Yeni Asya’m;
Ellinci yılına hoş geldin, YENİ ASYA’M