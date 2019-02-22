Gazetenin ötesinde

Bir gazete ve Yeni Asya;

İstikrar çizgisinde, Yeni Asya; Doğruların peşinde, Yeni Asya, Nurcuların gazetesi, Yeni Asya; Risale-i Nur’un, naşir-i efkârı Yeni Asya; Bediüzzaman’ı anlatan, Yeni Asya; Hak, hukuk diyen, Yeni Asya; Hürriyet ve demokrasi diyen, Yeni Asya; İmanlı nesiller için, Yeni Asya; Dava içinde bürhan, Yeni Asya; Kudsi davanın kendisi, Yeni Asya; Şahs-ı manevinin odağı, Yeni Asya; İslâm âleminin rotası, Yeni Asya; İmanlı gönüllerin bayrağı, Yeni Asya; Hakk’ın hatırının doruğu, Yeni Asya; Zındıkaya dur diyen, Yeni Asya; Ehl-i dalaleti yerle bir eden, Yeni Asya; Ehl-i sefaheti yola getiren, Yeni Asya; Meşveret ve şurayı öğreten, esas alan Yeni Asya; Savletlere göğüs geren, Yeni Asya; Hakikatın gür sesi, Yeni Asya; Cumhuriyetçi, hür efkâr, Yeni Asya; Gerçek, yılmaz demokrat, Yeni Asya; Sulh-u umumi ve barışı isteyen, Yeni Asya; Her türlü istibdata karşı, Yeni Asya; Her türlü darbeye karşı olan ve göğüs geren, Yeni Asya; Hür ve demokrat bir dünya isteyen, Yeni Asya; Risale-i Nurların hamisi, Yeni Asya; Sosyal bir ürvat-ül vüska, Yeni Asya; Milletin selamet sahili, Yeni Asya; İçtimaiyat ve siyasetin ölçüsü, Yeni Asya; Zorbalığa eyvallah demeyen, Yeni Asya; Çocuklarımın geleceğimin feneri, Yeni Asya; Huzurlu bir aile ortamı, Yeni Asya; Güvenli bir iskele, Yeni Asya; Deryaları aşıracak ve taşıracak, Yeni Asya; Ümidin, şevkin, aşkın ve ihlasın adı, Yeni Asya; Elli yıllık arkadaşım, Yeni Asya’m; Ellinci yılına hoş geldin, YENİ ASYA’M



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