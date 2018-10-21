Güven vermek ve güven almak

Devamlı bir alıcı ve kaydedici durumundaki çocuklarımızdan bizlerin bekledikleri ve yapmasını istediğimiz davranışları olduğu gibi; çocuklarımızın da bizlerden bekledikleri davranışlar vardır.

Bunların en başında güven, inanmak ve itimat etmek gelir. Biz onlara güven vereceğiz ve onlardan da güven bekleyeceğiz.

Çocuk anne-babadan ve eğitimci bütün ögelerden kendisine güvenildiğinin farkına varabilmelidir. Sen şu davranışı yaparsın, şunları şunları yapmazsın dediğimizde çocuktan şüphemizin olmadığını başta çocuk bilmelidir. Ve çocuk bu bilgi ışığında yaptığı, yapacağı bütün davranışlar için bizlere güvenmeli, inanmalı ve itimat etmelidir.

Bizlerin veya çocuğun yapabileceği hatalı, bir davranış veya fiilin ortaya çıkmasıyla topyekûn bir güvensizliğe çocuğun maruz kalması yine bizlerin yaptığı büyük hatalardandır.

Çocuklarımıza eğitimcilerin öğreteceği ve tatbik ederek kazandırabileceği güven duygusu: Çocuğun bizlere güvenmesi, davranışını kazandıracağı gibi; doğru niyetli, doğru düşünceli, doğru davranışlı ve güvenilir, tutarlı bir kişiliğe, karaktere kavuşmasını da sağlayacaktır.

Karşılıklı sevgi, dostluk, iyilik, güzel davranışlar, kardeşlik ve arkadaşlık çocuklukta kazandırılacak olan güven, inanç ve itimat duygusunun kaynaklarını, dayanma ve güç alma kavramlarını ve manalarını teşkil ederler.

Çocuk bilmelidir ki güven duygusu; önce kendisinin Allah katında yapacağı, Allah’ın emirlerini yerine getireceği, Allah’ın yasakladıklarından kaçınacağı bütün iyi, güzel ve doğru davranışları, hal, hareket ve fiilleri netice verecektir ve bu güven ve inançla, imanla mükemmel bir ahlâk sahibi olacaktır.

Başkalarından evvel kendisine dürüst olan, kendine güven veren bir çocuk kimseye zarar vermeyeceği gibi, bilâkis herkese yardımcı ve faydalı olarak güven veren çocuk olacaktır.

Güven ve karşılıklı güvenilirlik konusunda Efendimize (asm) kulak verirsek: “Sizden biriniz kötü ve çirkin bir şey görürse onu kendi davranışıyla düzeltsin. Buna gücü yetmiyorsa konuşarak düzeltsin. Eğer buna da gücü yetmiyorsa o kötü işe kalbinden geçirdiği duygularla karşı çıksın.” Çocuklarımızda iş yapabilirlik, hayat tecrübesi, birşeyleri hedeflemek ve o gayelere ulaşabilmek için kimseye zarar vermeden çalışmak; ancak Efendimizin (asm) bu muhteşem tavsiye ve emirlerini yerine getirmekle mümkün olabilir ve uygulanabilir, kazanılabilir.