Hamd edici olmak

Çocukluğumuzda olduğu gibi çocukluğun her haliyle çocuklarımızı kabul edebilmeliyiz.

Çocuklarımız da hem kendi çocukluklarını, hem de akran ve arkadaş çocuklarını; çocukluklarını yaşayabildikleri şekil, tarz ve hal üzerine kabul edelim, anlatalım ve onlardan isteyelim.

Çocukluk demek yalnız çocukça, çocuğa hitap eden hal ve tarzlarla ona muhatap olmak ve onu anlatmak demek değildir. Ve çocuk eğitiminde yalnızca eğitici konular, eğitim ve öğretim de olmamalıdır.

Kıymet bilmek, her değeri kendi ölçüleri içerisinde kabul edebilmek, şükür ve hamd edici olabilmek de çocuk eğitiminin önemli kıstasları, kabul edilmesi lâzım gelen prensip ve kuralları olabilmelidir.

Çocuk çocukça anlayışı içerisinde gerçekten hamd edilecek, şükür ve teşekkür edilecek; bir sığınak, bir yardımcı, bir kabul noktasını küçücük zihninde Allah’a hamd ve şükür etmeyi öğrenebilmekle yapabilmelidir.

En küçük bir zihinde en büyük olayları, en güzel ve en yüce kavramları yerleştirebilmek için muhakkak en yüksek bir değer olan Allah’a hamdin; nimetlerin küçüğüne büyüğüne bakılmadan nasıl yapılacağını çocuklarımıza öğretebilmeliyiz.

Çocuk bilmeli ki bir yaratıcı var… Bir ikram edici var… Bir teşekkür edilecek birisi var… Bir istenilecek, kapısında bulunulacak biri var… Ve herşeyi yaratan ve hamd edilmesi gereken Allah’la beraber olmak en güzel yapılması lâzım gelen bir iştir… Çocuk bunu küçüklüğünde öğrenebilmeli ve bulabilmelidir.

İsyankâr ruh yaratılmadığı gibi, isyankâr çocuk da olmaz. Uyumlu, ihsanı, ikramı ve nimeti bilen çocuk eğitilir. İsyankâr olmaz. Hamd edici olması için yetiştirilir. Ama önce nimetler, sonunda hamd öğretilerek, eğitilerek yetiştirilir.

Kıymetbilirliğin ve kıymetli, önemli olan her şeyin; hayat, vücud ve rızık nimetlerinin imanî duygularla yüklü olarak bir hamd ve şükür nişanesi olarak çocuklarımıza, hayatla ilgili her işlerinde öğretebilmeliyiz.

Bu konulardaki öğretimin tekrar tekrar yapılmasında ve devam edilmesinde çocuk ve geleceği için hayatî bir önem vardır.

Hamd ve şükür Cenâb-ı Hakk’ın verdiği nimetleri ziyadeleştirdiği, arttırdığı, çoğalttığı gibi, çocuklarımıza dinî, Kur’ânî, imanî ve İslâmî olarak vereceğimiz HAMD eğitimi onların her şeyini kıymetlendirecek ve müsbet bilinen her hareketlerinde nimetlerini bereketlendirerek arttıracaktır.

Hamd noktasından bilgi ve bilgilendirme önem arz etmektedir. Bu konuda anne, baba ve eğitimcilerimize, öğretmenlerimize büyük vazife ve mesuliyetler düşmektedir.

Hamd’i bilen ve tam manasıyla hayatında yaşayarak gösterebilen bir çocuk hiçbir zaman isyankâr olmaz ve hayatını şikâyetle, ah u vah ile kanaatsizlik içerisinde her konuda bilgi yoksunu bir fakir olarak geçirmez.