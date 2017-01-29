"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 OCAK 2017 PAZAR - YIL: 47

Hayalle hakikatı karıştırmak

29 Ocak 2017, Pazar
Emellerimizi, ümitlerimizi, hayallerimizi, niyetlerimizi, istikbale, geleceği ait fikir ve düşüncelerimizi bilmek, tadat etmek, saymak, hatırlamak ve devamlı bir şekilde dile getirmek, konuşmak ve anlatmak bir nevi abesle iştigal ve yerinde saymaktır…

İman, Kur’ân ve İslâmiyet hakikatlarının en birinci hedefi, gayesi ve yakalama noktası; öğrenilen, elde edilen bütün imanî, Kur’ânî malûmatların hayata geçirilmesi, yaşanması, fiiliyata dökülerek önce nefsimiz sonra gayr noktasından sergilenmesi, gösterilmesi gerekmektedir…

Eğer bu inci ve dakik meseleler iyice anlaşılarak tatbik edilmezse, hayalat ile hakaik birbirine iltibas olunur ve ayırt edilemez… Hakikatı, imanî, Kur’ânî hakikatları tam elde edemeyen muhakkak bir surette bu vartaya, tehlikeye ve olumsuz duruma düşer…

Önemli olan yaşayışımızda, hayatımızda, imanî, Kur’ânî meseleleri fiiliyatımızla, amellerimizle gösterebilmek, ilânat ve neşir yapabilmektir… En azından hem kendimize dürüst olmak, hem de başkaları nazarında nakisiyet, noksanlıklar sergileyerek imanî, Kur’ânî mevzuata, konulara, hizmetlere zarar vermemektir…

Hiç kimseden ağzıyla kuş tutması beklenemez… Herkesin fıtratı, kabiliyeti, neye müsaade ediyorsa donanımı, fikri, elde ettiği malûmatı neyse; yaşayışı o olmalıdır… Hayalata ve nakıs müyulâta müracaat etmesine gerek yoktur… Kamet-i kıymetimiz ne ise, gücümüz neye yetiyorsa, elde ettiklerimizi ne kadar imanî hizmetlerde kullanabiliyorsak hakikat-ı halde bizim kabiliyetimizin gereği yapılabilecekler odur… Zorlamaya gerek yoktur…

Hem mübalâğa ihtilâlcidir.. Hem de başkalarının fikir ve düşünceleriyle nereye kadar gidebileceğiz ki?...

Her zaman yazdığımız ve söylediğimiz gibi okumak hem de kendimizin anlaması, anlatması ve yaşayabilmesi için okumak önemlidir… Bunun gayreti ve çalışması içinde olmak ise daha önemlidir.

Okunma Sayısı: 149
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Önyargılar nefreti körüklüyor

    Resmî ideoloji taslak müfredatta da var

    Mağduriyetler son bulsun

    Gençler radikalleşiyor

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    81 ilde 50 bin polisle huzur operasyonu

    Yıldırım ve İngiltere Başbakanı ortak açıklama yaptı

    Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

    HDP Milletvekili Hüda Kaya serbest

    Soru işaretlerini gideren açıklama

    Eski hakim Ekinci tutuklandı

    İsim vermeden tepki gösterdi

    İngiliz Bakandan 15 Temmuz darbe girişimi hakkında önemli açıklama

    Bakan Işık: Tam bir hayal kırıklığıdır

    CIA belgelerinde Türkiye ve Kıbrıs ile ilgili dikkat çeken ayrıntı

    Facebook'un kurucusu Zuckerberg'ten Trump'a tepki

    Trump, mülteci kabulünü durdurdu: Hristiyan mültecilere öncelik vereceğim

    TSK, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 158 günlük bilançosunu açıkladı

    Darbe anayasasını muhafaza etmek; sözde demokrasidir, sözde demokratlıktır

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Mağduriyetler son bulsun
    Mehmet KARA

    77 kişi de olsa altından kalkabilir mi?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    OHAL’de buyurun seçime
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    2. Avrupa AB’ye de tehdit
    Misbah ERATİLLA

    Bediüzzaman ve Mevlânâ Halid’in cübbesi
    Genel

    Önyargılar nefreti körüklüyor
    Faruk ÇAKIR

    Üç tarafı deniz, dört tarafı dert
    Merve İRİYARI

    "Çok şükür"
    Ahmet DEMİRDÖĞMEZ

    Siyaset tabiplerinin rehberi: Münâzarât
    Erkan TÜRK

    Okuyamamaktan kork!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.