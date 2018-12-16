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16 ARALIK 2018 PAZAR - YIL: 49

Helâl, haram öğretilmeli

16 Aralık 2018, Pazar
Her ne hal ve şartta ve de yaşta olursa olsun çocuklarımıza öğrettiğimiz, anlattığımız ve okuduğumuz kavramların manaların başında helâlin ve haramın ne olduğunun eğitimi, terbiyesi gelmelidir.

Helâl eğitimi ve terbiyesi daima haram eğitimi ve terbiyesinden önce gelmelidir. Helâl kavramı ve manaları bütün teferruatıyla ve lâzım olana bilgileriyle öğretilirken, pratik konuşma ve hayatın içindeki fiillerde daima tatbiki olarak gösterilmeli, öğretilmelidir.

Ebeveyn ve eğitimciler, helâl ve haram öğretimi, eğitiminde çocukların nazarına; nazarî, kitabî bilgilerden önce tecrübeleri, yaşanmış olaylar ve öğretilen temel kavramlarla sunabilmeli, gösterebilmelidirler.

Çocuklara helâl öğretiminde  daima helâlin, helâl kazancın, helâl davranışların ve helâl olarak yapılacak işlerin faydaları bereketli kazanımları ve bunlardan hasıl olacak dünyevî, uhrevî neticelerin güzellikleri; Allah katındaki makbuliyeti akıllara, zihinlere kavratılarak izah edilmeli, anlatılmalı ve okunarak öğretilmeye çalışılmalıdır.

Helâlin mahiyeti, yaşanmış tecrübelerle aktarılırken bunların tersinin ise haram olduğu, yapılmaması lâzım geldiği sadece hatırlatılırsa ve teferruata girilmeden örneklendirilirse; haramın mahiyetinin öğretilmesi noktasından zararsız veya az zararla eğitiminin verilmesine çalışılmalı ve bir plân, program dahilinde uygulamaya konulmalıdır.

Çocukların bilmeden, yanlışlıkla ve noksan bilgilerle ifade ettiği ve uygulamaya koyduğu helâl-haram kavramları öğrenim ve eğitimleri kavl-i leyyinle, doğrusu ve haklılık  payları ortaya konarak; izah ve açıklamalarla reddedilmeli veya önlenebilmelidir. Kesinlikle yanlış bilgiler, malûmatla zecri/zoraki bir lisan ve tavırla, hareketle önlenmeye çalışılmamalıdır.

Haramın mahiyetine dair açıklama ve bilgilendirmeler helâlin anlatım ve öğrenimlerinin önüne geçmeden sadece örneklendirme ve tecrübe aktarımıyla tarif ve tasvir olarak yapılabilmelidir.

Helâl-haram eğitimi, terbiyesi muhakkak çocuk zihni, çocuk aklı ve çocuk algılaması,  öğrenim ve kabullenmesi şartlarında yapılabilmelidir. Bu yapılırken günahların ve sevapların mahiyetlerinin anlatımı ve öğretimi de ön plana çıkmalıdır. 

Helâl davranışların gayet açık, net ve belirgin bir şekilde örneklendirilmesi yapılırken ve anlatılırken; haram davranışların çok dikkatli ve az bir şekilde örneklendirilmesi ve tecrübe aktarımları yapılabilmelidir.

Her iki davranışın eğitiminin verilmesi ve öğretilmesi İslâm, iman, Kur’ân’a göre öğrenim ihtiyaçlarının yanında; etik / ahlâkî, toplumsal fayda, toplum hayatı ve hem ferdi hem de millî kazanımlar için kaçınılmaz bir ihtiyaç ve olmazsa olmaz bilgilendirme ve kabullenme argümanı, hal, davranış ve kullukta bulunma, bilme şartlarını ve prensiplerini içerisine alan kurallar ve düsturlardır. Çocuk için helâl-haram varsa ve bunu bir şekilde öğrenecekse çocuklukta haram-helâl eğitimi de muhakkak olmalıdır.

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