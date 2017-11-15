Hizmet yolunda kendi kendini değerlendir!...

Cenâb-ı Hakk’ın nazarında kametimiz, kıymetimiz O’nun emir ve yasaklarına uyduğumuz kadardır…

Kur’ân, İslâm, iman dâvâsı Allah’ın bizi ihsan ve ikramla, inayet ve yardımlarla istihdam ettiği değerlenir, kıymetlenir ve büyür, gelişir, inbisat eder; ağaç olur ve meyve verir…

Önemli olan Allah yolunda büyüyebilmek, gelişmek, donanımlı olmaktan önce O’nun yolunda yürüyebilmektir, O’nun yolunda samimî bir niyet ve arzu ile olabilmektir… İman hakikatlerine nefsimizi ayaklar altına alarak sahip çıkabilmek ve bunları ilân ve neşredebilmektir…

Hilkaten, fıtraten, vazife olarak eğer iki cihan saadetini kazanabilmek kabiliyeti bizlere Allah tarafından verilmişse bu özelliğe sımsıkı sarılabilmek ve bunu kendimize vazife olarak kabullenebilmektir…

Sabrımızı, sadâkatimizi, sebatımızı Allah yolundaki iman hizmetlerine daima kullanabilmek ve bunların kazanılması için gayret sarfedebilmektir. Niyetimizi de, nazarımızı da, aklımızı da, hayalimizi de Kur’ân, İslâmiyet, iman yolunun bir yolcusu olarak tam bir teslimiyet ve kabullenmekle yine bu hizmet yolunda kullanabilmektir…

Bu yolda israf etmemek gerek,

Bu yolda iktisat etmek,

Bu yolda tenkitçi olmamak,

Bu yolda takdir eden olmak,

Bu yolda paylaşmayı bilmek,

Bu yolda nazarları kendimize celbetmemek,

Bu yolda vazifeyi fıtratımızın gereğini yapmak,

Bu yolda O’nun emriyle, O’nun yolunda, O’nun isteği doğrultusunda iman hizmetine talip olabilmek, bizlerin birinci ve en vazgeçilmez hedefimiz, gayemiz ve vazifemiz olmalıdır. Mütevazilik, okumak, ihlâs ve sadâkat, kendini beğenmemek, herkesin himmet ve gayretini takdir edip paylaşmak bizleri bu kudsî, Nurlu yolda birer meyvedar ağaç yapacaktır… Hem biz faydalanacağız hem de başkaları faydalanacaktır bu nurlu ağaçtan…

Daima başkalarının değerlendirmesini beklemeden kendi kendimizi değerlendirmeli ve kamet-i kıymetimizi bilmeliyiz. Haddi aşmadan hizmet yolunda olabilmeliyiz.

