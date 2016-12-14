Hizmete talip olmak (3)

Ticarî ve maddî işlerdeki meslek gibi değildir; manevî işler ve meslekler…

Herhangi bir maddî iş ve meslekteki kurallar ve kaideler manevî alandaki iş ve mesleklere benzemekle birlikte aynı değildirler… Manevî işler ve meslekler önce kişinin “adam” olmasını ister… Dinini bilen, Kur’ân’ı bilen ve emirlerine itaat eden, Allah’a olan gerçek imanı sayesinde insanlığın ve adamlığın hakkını verebilenler inşallah adam, insan olmuşlardır… Böyle insanlar ve adamlar içerisinden hakikatle ve gerçekçi bir şekilde Allah yolunda hizmete aday olanlar için “hizmet adamı” tabiri kullanılabilir…

Yukarıdaki ölçüler dahilinde İslâmiyeti, Kur’ân ve iman hakikatlarını bilen ve hakkıyla yaşayan adamların içerisinden; Risale-i Nurları Kur’ân tefsiri olarak bilen, okuyan, anlayan ve hayatında yaşayarak göstermeye çalışan mü’minlere iman hizmetlerine sadâkatleri sebebiyle ve bu hizmetlerde gösterdikleri sebat, fedakârlık ve çalışmalar dolayısıyla, Risale-i Nur Talebesi, Nurcu diyebiliriz… Bu açıklama ile netice itibariyle bir Nurcunun, Risale-i Nur Talebesinin yaptığı iş nedir? Muhteşem Kur’ân tefsirleri olan Risale-i Nur eserlerini okumak, anlamak ve hayatında yaşayarak başkalarına da anlatmaktır…

Önemli olan adamlıkla, hizmet adamlılığının; Kur’ân ve İslâmiyete hizmet ile Risale-i Nurlarla iman hizmetinin muvazenesini, dengesini bilmek ve iyi anlayabilmektir…

Bütün bu anlatımların doğrultusunda görüyoruz ki, sadece kuru bir istek ve özentiyle, hayalle ve cehalet içerisinde bir bilmişlikle; gayret etmeden, çalışmadan, koşup koşturmadan ve en önemlisi de okuyup öğrenmeden hizmet adamlığı olmaz… İnsan her işte her faaliyette olduğu gibi manevî işlerinde bir olgunluk, kemal ve fazilet silsilesi içerisinde yürütülebileceğini anlayabilmeli, kabul edip ona göre bütün manevî faaliyetleri mütalâası ve anlayışı doğrultusunda değerlendirerek kendisini hizmetlerin içerisinde bir yere koyabilmelidir…

Hamiyetin, gayretin, şevkin ve iş yapma aşkının adı geçmiş hizmetleri anlatmak ve gelecekten ümitle bahsetmek olarak bir kalıba oturtulamaz… Eğer bir Nur Talebesi adayı Risale-i Nurun şahs-ı manevisi içerisinde kendisini dahil edecek ve bu şahs-ı manevinin tesiratı, kudsiyeti ve hakikatını kendi hayatında göstermeye vesile olacak bir çalışmanın, okumanın, mütalâanın ve hizmetlerin içerisinde olabiliyorsa ne âlâ, ne güzel Allah’ın inayeti ve yardımı onunla olsun… Resul-u Ekrem’in (asm), Hz. Ali’nin (ra), Abdulkadir-i Geylani’nin (ks) ve Bediüzzaman’ın duâları, himmetleri beraberinde ve üzerinde olsun inşallah…

Son olarak eğer bir hizmetin içerisinde isek, muhakkak bu hizmetin hakkını verebilme gayreti ve çalışması, faaliyeti içerisinde olabilmeliyiz inşallah…