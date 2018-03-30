Hizmette devam ve huzur

Kur’ân’ın özellikle de bu asra bakan âyet-i kerimelerinin tefsirlerini; işarî ve zımnî manalarını okuyan, melekelerini, lâtifelerini, duygularını, aklını, kalbini ve ruhunu bu malûmatlarla terbiye eden, doyuran ve tatmin olabilme yolunda fiiliyata dökebilen insan şeytanın ve vesvesenin esiri olmaz onların dâmına/tuzağına düşmez.

İnsanın vereceği ve verdiği kuvvete itimad eden, dayanan ve güvenen; tatmin olduğuna kanaat getiren bir zihni irade ve şuuru muhakkak bir surette fevkâlade güzel ve lezzetli, zevkli bir sükûnet ve rahat, huzur beklemektedir.

İnsanın normal hareketleri, yani artı bir gayret ve çaba göstermeden yaptığı işler, fiiller onu sadece ve sadece normal hayat şartlarında yerinde saymasını sağla. İman, Kur’ân ve İslâmiyet dâvâsında bulunanlar ve zihnî, aklî ve ruhî, imanî meseleleri elde etmek ve neşredip yayabilmek iddiasında bulunanlar muhakkak bir surette kendilerini üstün bir gayret ve plânlı bir eğitim çalışması içerisine sokabilmelidirler.

Dünyamız ve ahiretimiz için bize hayatımızın en kıymetli/değerli kazanımlarını bahşedecek olan imanî mevzuların aslını, esasını ve en çok lâzım olan bilgilerini elde etmek noktasından ve yapılacak faaliyetler ve çalışmalar açısından evvelâ kendimize dürüst olmalıyız ve kendimizi boşa ve lüzumsuz olarak harcadığımız vakitler / zamanlar açısından dürüst olmalıyız.

Eğer böyle kudsî bir iman hizmetinde yapılacak olan hizmetler için bir birikim sahibi olmak; bunlar için fikrî, zihnî, iradî, aklî ve kalbî olarak mutmain olabilmek şartını gözönüne, her türlü tedbiri başkalarına havale edip, bırakmak ve başkalarından beklemek yerine kendimiz, nefsimiz adına alabilmeliyiz.

Ama hizmet adına yapılabilecek her türlü iş, faaliyet, çalışma ve faaliyet için olmazsa olmaz; vazgeçilmez bir prensip ve kural olarak; daima müsbete odaklanmalıyız, müsbet hareketin kerametine, kuvvetine ve hikmetine kendimiz adımız gibi inanmalıyız ve bu konuda, bu yolda bütün gayretimizi sarfedebilmeliyiz.

Cesur, kararlı ve konsantrasyonumuz tam olarak, özgüven içerisinde şeytanın ve vesveselerin rağmına; kudsî Kur’ân, iman ve Risale-i Nur hizmeti halkaları, daireleri, şahs-ı manevisi içerisinde sebatkârane olabilmeliyiz inşallah.